Pháp luật

Khởi tố 6 đối tượng liên quan vụ đánh người ở Vũng Tàu

SGGPO

Ngày 12-9, Công an TPHCM cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan vụ đánh người tại khu vực hồ Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu.

Khởi tố 6 đối tượng liên quan vụ đánh người ở Vũng Tàu

Các bị can gồm: Lai Hoàng Phúc, Lê Quốc An, Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Thành Tài, Lê Thiên Lộc và Nguyễn Văn Hoàng. Trong đó, Lộc và Hoàng còn bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 25-5, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập trước quán cà phê gần hồ Võ Thị Sáu để giải quyết mâu thuẫn với H.N.A.

Một số người kéo A. ra vỉa hè, dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh. Trong lúc xảy ra vụ việc, một người trong nhóm cầm dao dạng mã tấu, có lời nói, cử chỉ đe dọa nạn nhân.

Cơ quan điều tra xác định Lai Hoàng Phúc, Lê Quốc An, Nguyễn Ngọc Phúc và Nguyễn Thành Tài trực tiếp tham gia đánh A. Lê Thiên Lộc chở Nguyễn Văn Hoàng về nhà lấy dao trước khi cả nhóm đến nơi xảy ra vụ việc. Sau đó, Lộc chở Hoàng cùng một người khác đi cất giấu dao.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục củng cố tài liệu, làm rõ vai trò, hành vi và trách nhiệm của những người liên quan.

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Vũng Tàu Võ Thị Sáu 6 Gây Rối Trật Tự Công Cộng Công An TPHCM Khởi Tố Ma Túy

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