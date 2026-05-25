TPHCM: Lật tẩy vụ trốn thuế, giấu doanh thu hàng chục tỷ đồng

Mở rộng điều tra chuyên án ma túy tại quán bar Revo, Công an TPHCM tiếp tục khởi tố 3 bị can về tội “Trốn thuế” với thủ đoạn bỏ ngoài sổ sách hơn 35 tỷ đồng doanh thu.

Tối 25-5, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đặng Tuấn Vũ (người điều hành thực tế) và Mai Quý Dương (đại diện pháp luật), đồng thời khởi tố kế toán Lê Ngọc Anh về tội “Trốn thuế” trong vụ triệt phá chuyên án ma túy tại quán bar Revo.

Đặng Tuấn Vũ (áo nâu), Mai Quý Dương (áo đen) và kế toán Lê Ngọc Anh (áo trắng) bị bắt giữ để điều tra về hành vi trốn thuế

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 12-4-2026, Đội 5 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TPHCM) phối hợp kiểm tra quán bar Revo (số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu), phát hiện 12 trường hợp dương tính với ma túy và bắt quả tang nhân viên Hoàng Đình Toàn đang bán ma túy tại chỗ.

Mở rộng chuyên án VX1326D với phương châm “bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu”, lực lượng chức năng đã lần lượt triệt xóa các nguồn cung cấp cần sa và ma túy tổng hợp do Nguyễn Tiến Phát, Trương Tiến Phương Huy, Đỗ Hoàng Khanh và Phạm Tích Nhân điều hành.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã đi sâu điều tra hoạt động tài chính của Công ty Mai Group – đơn vị quản lý bar Revo. Kết quả xác định, dù doanh thu thực tế năm 2025 lên đến trên 41 tỷ đồng, nhưng cơ sở này chỉ kê khai thuế hơn 6 tỷ đồng.

Nhóm điều hành đã bỏ ngoài sổ sách hơn 35 tỷ đồng doanh thu nhằm trốn thuế giá trị gia tăng hơn 2,9 tỷ đồng.

Chiến công toàn diện tại bar Revo khẳng định quyết tâm của Công an TPHCM trong việc xóa sổ các “điểm nóng”, bảo đảm an ninh trật tự và ngăn chặn thất thu ngân sách Nhà nước.

MẠNH THẮNG