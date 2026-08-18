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Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và đồng phạm hầu tòa

SGGPO

Sáng 18-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH trước đây (nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác.

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ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Nguyễn Bá Hoan Cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Bộ Nội vụ xét xử sơ thẩm

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