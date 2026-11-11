Giả danh nhân viên BHXH, lừa đảo cấp thẻ BHYT và hoàn tiền

Theo BHXH Việt Nam, thời gian gần đây, BHXH tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận nhiều phản ánh về các cuộc gọi từ số lạ, tự xưng là viên chức BHXH để hướng dẫn cập nhật thông tin để giải quyết thủ tục. Một số đối tượng còn đưa đúng địa chỉ trụ sở BHXH tỉnh Đồng Tháp tại số 152H, đường Lý Thường Kiệt, phường Thới Sơn nhằm tạo lòng tin.

Cơ quan BHXH khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Ảnh minh họa

Các số điện thoại được người dân phản ánh gồm: 0833992183, 0981790413, 0592043938, 0766094290, 0592045205 và 0768219744. Trong đó, người sử dụng số 0981790413 tự xưng tên An, hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh và thực hiện thao tác trên tài khoản cá nhân.

Cơ quan BHXH khuyến cáo người dân không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng; không chuyển tiền, nộp phí để được cấp thẻ BHYT hoặc nhận tiền hoàn trả. Người dân cũng không truy cập đường link, quét mã QR, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cho phép người lạ điều khiển điện thoại từ xa.

BHXH Việt Nam lưu ý, các đối tượng thường yêu cầu người dân cung cấp ảnh căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; truy cập đường link, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng có đuôi “.apk”. Một số trường hợp còn đề nghị chia sẻ màn hình, cho phép điều khiển điện thoại từ xa để chiếm quyền kiểm soát thiết bị và tài khoản.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn nghi vấn, người dân cần dừng trao đổi, liên hệ cơ quan BHXH hoặc Tổng đài chăm sóc khách hàng BHXH Việt Nam qua số 1900 9068 để xác minh. Nếu đã cung cấp mã OTP hoặc cài ứng dụng lạ, người dân cần ngắt mạng, liên hệ ngân hàng để bảo vệ tài khoản, đồng thời trình báo công an và thông báo cơ quan BHXH.

NGUYÊN AN