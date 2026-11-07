Đà Nẵng hoàn thành xóa lõm sóng viễn thông

Ngày 7-11, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TP Đà Nẵng cho biết, địa phương đã hoàn thành xóa tình trạng lõm sóng viễn thông trên địa bàn thành phố, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Theo Sở KH-CN TP Đà Nẵng, đầu tháng 7-2025, trên địa bàn thành phố còn 116 thôn, cụm dân cư chưa có sóng hoặc chất lượng sóng di động không bảo đảm. Trước thực trạng này, sở đã tham mưu UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, tập trung xóa các điểm lõm sóng.

Đơn vị thi công khiêng thiết bị viễn thông đến các khu dân cư còn lõm sóng để lắp đặt. Ảnh: CTV

Đến nay, Đà Nẵng đã hoàn thành xóa lõm sóng tại 116 thôn, cụm dân cư, đạt 100% mục tiêu đề ra. Trong đó, Viettel Đà Nẵng phối hợp xây dựng, đưa vào hoạt động hơn 36 trạm BTS, phủ sóng tại 116 thôn, cụm dân cư thuộc 18 xã.

Bên cạnh đó, thành phố đề nghị và được Bộ KH-CN hỗ trợ 14 bộ Internet vệ tinh Starlink để lắp đặt tại 4 thôn và 10 cơ sở đào tạo thuộc các xã A Vương, La Dêê và Phước Thành. Đây là những khu vực có địa hình khó khăn, chưa thể đầu tư hạ tầng viễn thông thông thường. Đến ngày 2-10, toàn bộ 14 vị trí đã hoàn thành lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Chất lượng sóng ở các khu vực đều ổn định.

Công nhân kéo cáp, lắp đặt trạm BTS tại khu vực rừng núi hiểm trở. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở KH-CN TP Đà Nẵng, cho biết, nhiều khu vực miền núi trước đây chưa có sóng hoặc chất lượng sóng không bảo đảm, nay đã được cung cấp dịch vụ viễn thông di động 4G, 5G. Điều này góp phần cải thiện điều kiện liên lạc, tiếp cận thông tin và sử dụng các dịch vụ số của người dân.

NGUYỄN CƯỜNG