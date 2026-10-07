Đà Nẵng: Thử nghiệm phân luồng giao thông trước khi thi công cụm nút giao cầu Hòa Xuân

Phối cảnh Dự án cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân

Để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc trong khu vực thi công cụm nút giao cầu Hòa Xuân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp (Ban QLDA) đã đề xuất phương án phân luồng trên các tuyến đường dẫn lên cầu Hòa Xuân. Phương án này được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cơ bản thống nhất.

Theo đó, các dòng xe container tải trọng lớn sẽ được phân luồng từ xa theo hướng từ Quốc lộ 14B qua Quốc lộ 1A về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức cấm đỗ xe trên tuyến Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Lê Đại Hành) và mở rộng dải phân cách giữa trên đường Cách Mạng Tháng Tám (tại nút giao Xuân Thủy) để tạo bán kính quay đầu an toàn cho các phương tiện.

Hướng dẫn giao thông tại nút giao thông cầu Hòa Xuân

Trước khi cho vận hành thử nghiệm phân luồng trong vòng 1 tuần, Sở Xây dựng yêu cầu Ban QLDA phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Trung tâm Quản lý hạ tầng và Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng kiểm tra thực tế các đường lưu thông tạm, biển báo, rào chắn

Ban QLDA còn phải lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các nút giao trọng điểm, tổ chức nhóm thông tin liên ngành giữa Công an, Sở Xây dựng, chính quyền địa phương và nhà thầu để xử lý sự cố kịp thời. Tình hình giao thông giờ cao điểm sẽ được đánh giá định kỳ sau 1 tuần và 1 tháng để điều chỉnh phương án phù hợp.

Việc khởi công chính thức thi công cụm nút giao cầu Hòa Xuân chỉ diễn ra sau khi hoàn tất giai đoạn chạy thử nghiệm này. Sau 1 tuần và 1 tháng áp dụng phân luồng sẽ được đánh giá định kỳ, nhất là khung giờ cao điểm để điều chỉnh phương án phù hợp.

Nút giao thông cầu Hòa Xuân thường xuyên ùn ứ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Riêng những xe tải thuộc Chợ đầu mối Hòa Cường và MM Mega Market có nhu cầu lưu thông qua khu vực cấm thì các đơn vị liên hệ với Ban QLDA và Sở Công thương xem xét, đề xuất Sở Xây dựng cấp phép theo quy định.

Dự án cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân được khởi công sáng 25-8, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư dự án thành phần 2, tổng vốn đầu tư gần 1.571 tỷ đồng. Công trình gồm hầm chui trên đường Cách Mạng Tháng Tám, hầm chui trên đường Thăng Long, mở rộng đường Lê Thanh Nghị và xây dựng thêm một đơn nguyên cầu mới về phía hạ lưu cầu Hòa Xuân hiện trạng. Thời gian thi công dự kiến 730 ngày. Các đại biểu bấm nút khởi công dự án. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

XUÂN QUỲNH - NGUYÊN KHÔI