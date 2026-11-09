Đà Nẵng “bắt tay” với New Zealand về công nghệ, giáo dục và phát triển xanh

Ngày 9-11, tại thủ đô Wellington (New Zealand), đoàn công tác TP Đà Nẵng do đồng chí Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn có buổi tọa đàm với các đối tác tại New Zealand trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, kinh tế xanh và du lịch bền vững.

Hoạt động do TP Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức với chủ đề "Da Nang – New Zealand Nexus: Advancing International Partnerships".

Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 2 từ phải sang) cùng Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang (bìa phải) tặng món quà lưu niệm cho ngài Hayden Hape, Phó Chủ tịch Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated là mô hình chiếc cầu Rồng. Ảnh: VŨ QUANG

Đối thoại mở, đề xuất nhiều chương trình hợp tác cụ thể

Tại tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước là nền tảng thuận lợi để thúc đẩy các dự án hợp tác thiết thực và cam kết phát huy vai trò cầu nối hiệu quả.

Đại diện TP.Đà Nẵng đã giới thiệu không gian phát triển mới cùng các lợi thế về hạ tầng, Khu CNC, Khu TMTD và định hướng phát triển TTTC quốc tế, tập trung thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ mũi nhọn như AI, vi mạch bán dẫn và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Ảnh: VŨ QUANG

Các đại biểu New Zealand và chuyên gia quốc tế đã đưa ra nhiều gợi mở có giá trị thực tiễn. Tiến sĩ James Kember, Chủ tịch Viện Các vấn đề quốc tế New Zealand đặt vấn đề về quản lý nguồn nước và đa dạng sinh học lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

Đại học Victoria Wellington đề xuất hợp tác đào tạo Thạc sĩ TESOL và hỗ trợ nâng cao năng lực tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên phổ thông Đà Nẵng. Phía thành phố Palmerston North đề xuất trao đổi công nghệ nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời, đại diện Tổ chức Gold Standard chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường tín chỉ carbon, tạo nguồn lực cho tăng trưởng xanh.

Các đại biểu dự tọa đàm "Da Nang – New Zealand Nexus: Advancing International Partnerships". Ảnh: VŨ QUANG

Trong lĩnh vực du lịch và giao lưu nhân dân, ngài Hayden Hape, Phó Chủ tịch Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated bày tỏ ấn tượng với hạ tầng du lịch Đà Nẵng và cho biết phía các bộ tộc Māori dự kiến tổ chức đoàn lãnh đạo đến thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh, du lịch nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe vào tháng 3-2027.

Xác định các định hướng trọng tâm và giải pháp triển khai thực chất

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực phát triển quan trọng của thành phố. Đà Nẵng mong muốn mở rộng kết nối quốc tế trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, y tế và phát triển bền vững.

Đối với lĩnh vực tài chính, thành phố giới thiệu định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế như một kênh kết nối, huy động các nguồn lực tài chính phục vụ dự án. Đồng thời, Đà Nẵng sẵn sàng hỗ trợ địa điểm văn phòng làm việc miễn phí cho cộng đồng doanh nghiệp New Zealand có nhu cầu tìm hiểu, xúc tiến hợp tác đầu tư tại địa phương.

Về du lịch, phía Đà Nẵng cho biết thành phố định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp khám chữa bệnh chất lượng cao với chi phí cạnh tranh, đồng thời sẵn sàng xúc tiến chương trình hợp tác du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với phát triển tiềm năng dược liệu quý như sâm Ngọc Linh.

Kết luận tọa đàm, đồng chí Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao những ý kiến trao đổi chân thành, thực chất của các đại biểu và xác định ba định hướng hợp tác trọng tâm giữa Đà Nẵng với các đối tác New Zealand, gồm:

Thứ nhất là thúc đẩy hợp tác phát triển công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu trong các lĩnh vực AI, vi mạch bán dẫn, dữ liệu lớn, robot và tín chỉ carbon.

Thứ hai là tăng cường hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy tiếng Anh và giáo dục song ngữ.

Thứ ba là mở rộng hợp tác về phát triển xanh, nông nghiệp công nghệ cao, quản lý tài nguyên, kinh tế tuần hoàn và kết nối du lịch nghỉ dưỡng gắn với dịch vụ y tế.

Để chuyển hóa các thỏa thuận thành hành động cụ thể, đồng chí Ngô Xuân Thắng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp hai bên duy trì liên hệ, lựa chọn nội dung ưu tiên và chủ động kết nối. Phó Bí thư Thành ủy giao Sở Ngoại vụ Đà Nẵng làm đầu mối tiếp nhận thông tin, phối hợp thúc đẩy các chương trình hợp tác sau tọa đàm, góp phần đưa các sáng kiến thành kết quả mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên.

VŨ QUANG từ thủ đô Wellington, New Zealand