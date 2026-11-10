Đà Nẵng - Auckland thúc đẩy hợp tác công nghệ cao, du lịch và kết nối hàng không

Ngày 10-11, tiếp tục chương trình công tác tại New Zealand, đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng do ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc với chính quyền TP Auckland.

Ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng tặng quà lưu niệm bà Desley Simpson, Phó Thị trưởng TP Auckland. Ảnh: VŨ QUANG

Chuyến thăm nhằm trao đổi sâu rộng về các cơ hội hợp tác đầu tư, khoa học công nghệ, du lịch, giáo dục và phát triển đô thị bền vững giữa 2 địa phương.

Bà Desley Simpson, Phó Thị trưởng TP Auckland (thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh cùng đoàn công tác

﻿TP Đà Nẵng. Ảnh: VŨ QUANG

Đón tiếp đoàn có bà Desley Simpson, Phó Thị trưởng TP Auckland cùng các lãnh đạo phụ trách xúc tiến điểm đến, du lịch và quan hệ quốc tế. Về phía TP Đà Nẵng, cùng dự có đại diện lãnh đạo UBND thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, cùng các Sở Ngoại vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ.

Ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng làm việc với bà Desley Simpson, Phó Thị trưởng TP Auckland. Ảnh: VŨ QUANG

Định hình 4 trụ cột hợp tác trọng tâm

Bà Desley Simpson đánh giá Đà Nẵng là đô thị năng động, điểm đến du lịch hấp dẫn và trung tâm phát triển công nghệ của Việt Nam. Theo bà, Auckland và Đà Nẵng có nhiều điểm tương đồng khi đều là đô thị ven biển, chú trọng chất lượng sống và hướng tới phát triển bền vững. Bà cũng bày tỏ quan tâm đến kinh nghiệm của Đà Nẵng trong việc duy trì môi trường sống tốt với chi phí hợp lý, đồng thời mong muốn tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác giáo dục.

Đoàn công tác của TP Đà Nẵng làm việc với chính quyền TP Auckland. Ảnh: VŨ QUANG

Thay mặt đoàn công tác, ông Ngô Xuân Thắng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của chính quyền TP Auckland và giới thiệu những dư địa phát triển mới của TP Đà Nẵng sau sáp nhập. TP Đà Nẵng hiện có diện tích khoảng 11.800km², dân số hơn 3 triệu người, sở hữu không gian phát triển kinh tế biển rộng lớn cùng 2 di sản văn hóa thế giới. Đặc biệt, Đà Nẵng sở hữu Khu thương mại tự do và được định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, tập trung thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và tăng trưởng xanh.

Ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng tặng quà lưu niệm bà Desley Simpson,

﻿Phó Thị trưởng TP Auckland. Ảnh: VŨ QUANG

Ông Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh, TP Đà Nẵng xác định 4 lĩnh vực ưu tiên hợp tác với Auckland gồm: kinh tế và thu hút đầu tư; giáo dục, khoa học và công nghệ; du lịch và văn hóa; quản lý, phát triển đô thị. Đây cũng là những lĩnh vực TP Auckland có thế mạnh vượt trội, tạo nền tảng vững chắc để 2 địa phương triển khai các chương trình hợp tác cụ thể.

Giới thiệu về tiềm năng địa phương, đại diện chính quyền TP Auckland cho biết, Auckland đóng góp khoảng 38% GDP cho New Zealand và là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu. Auckland sở hữu chuỗi giá trị công nghệ cao đa dạng như công nghệ y tế, công nghệ sạch, công nghệ biển và hàng không vũ trụ. Từ truyền thống chế tạo du thuyền đua và sử dụng vật liệu composite sợi carbon, Auckland đã phát triển mạnh năng lực chế tạo chính xác và vật liệu tiên tiến.

Về du lịch, Auckland đẩy mạnh du lịch hội nghị, sự kiện và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Phía bạn coi công nghiệp sáng tạo và thương hiệu Thành phố Âm nhạc UNESCO là những yếu tố then chốt nâng cao sức hấp dẫn. Auckland nhìn nhận Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng và mong muốn phối hợp với các đối tác hàng không để thúc đẩy dòng khách hai chiều.

Gợi mở kết nối đường bay thẳng và thu hút đầu tư công nghệ

Trong phần thảo luận chuyên sâu, lãnh đạo các cơ quan chức năng hai bên đã trao đổi nhiều đề xuất hợp tác mang tính thực tiễn cao. Bà Desley Simpson chủ động gợi mở khả năng nghiên cứu tăng cường kết nối hàng không giữa Auckland và Đà Nẵng. Cả hai thành phố đều có hạ tầng sân bay quốc tế và tiềm năng lớn trong khai thác các phân khúc khách nghỉ dưỡng, du học, công vụ.

Trao đổi về định hướng công nghiệp, ông Vũ Quang Hùng, Trưởng BQL Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng giới thiệu định hướng thu hút đầu tư công nghệ cao, UAV và vật liệu tiên tiến của thành phố. Qua đó, đề nghị Auckland làm cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp có nhu cầu tìm đối tác sản xuất đến khảo sát tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Đại diện bộ phận phát triển kinh tế Auckland khẳng định sẵn sàng hỗ trợ kết nối mạng lưới doanh nghiệp quan tâm.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đề xuất hai bên phối hợp nghiên cứu khả năng mở đường bay thẳng Auckland - Đà Nẵng, gợi mở việc hợp tác ứng dụng công nghệ nông nghiệp, y tế phục vụ chế biến sâu các sản phẩm dược liệu, đặc biệt là sâm Ngọc Linh. Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẵn sàng bố trí không gian làm việc miễn phí cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Auckland tại thành phố.

Về du lịch và văn hóa, phía Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm MICE và tổ chức các sự kiện quốc tế lớn. Hai bên đã thảo luận giải pháp tiếp thị điểm đến, nới lỏng thủ tục thị thực nhằm hỗ trợ phát triển kết nối hàng không.

Về quản lý tài nguyên và môi trường, phía Đà Nẵng đề xuất trao đổi kinh nghiệm bảo tồn hệ sinh thái biển và phát triển kinh tế biển bền vững. Trước sự quan tâm của Auckland về bài toán môi trường khi phát triển cảng biển, đoàn Đà Nẵng đã chia sẻ kinh nghiệm quản lý quy hoạch, đánh giá tác động môi trường và kiểm soát chất thải ven bờ.

VŨ QUANG từ Auckland, New Zealand