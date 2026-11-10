Đà Nẵng: Khẩn cấp sơ tán 23 người dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở

Sáng 10-11, UBND xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) khẩn cấp sơ tán 5 hộ dân với 23 nhân khẩu tại làng Tắc Quá (thôn Trà Dơn) đến nơi an toàn do xuất hiện dấu hiệu sạt lở đồi phía sau khu dân cư.

Chính quyền xã Trà Leng sơ tán khẩn cấp 5 hộ dân với 23 nhân khẩu tại làng Tắc Quá đến nơi an toàn

Do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, khu vực đồi phía sau làng Tắc Quá xuất hiện dấu hiệu sạt trượt, đe dọa an toàn của người dân. Chính quyền địa phương đã chủ động sơ tán khẩn cấp 5 hộ dân với 23 nhân khẩu đến nơi trú ẩn an toàn.

Ngọn đồi phía sau làng Tắc Quá (thôn Trà Dơn, xã Trà Leng) xuất hiện vết sạt trượt

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết chính quyền địa phương đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở để kịp thời ứng phó.

UBND xã liên tục cảnh báo, khuyến cáo người dân không ra sông suối đánh bắt cá, vớt củi hoặc lên nương rẫy trong thời điểm mưa lớn; hạn chế đi qua các tuyến đường bị sạt lở, khu vực taluy cao. Khi phát hiện dấu hiệu nứt đất, sạt trượt bất thường, người dân cần chủ động di dời và báo ngay cho chính quyền địa phương.

Tuyến đường vào làng ông Hành, ông Tuấn (thôn Sar Chỉa) bị sạt lở đoạn dài 27m



Theo báo cáo nhanh của UBND xã Trà Leng, mưa lớn đã gây sạt lở mái taluy dương tại khu thể thao thôn Trà Dơn, với khối lượng đất đá khoảng 648m³. Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xuất hiện các điểm sạt lở taluy âm, taluy dương, gây khó khăn cho việc đi lại. Riêng tuyến đường vào làng ông Hành, ông Tuấn (thôn Sar Chỉa) bị sạt lở đoạn dài 27m.

Đề phòng nguy cơ bị cô lập kéo dài, UBND xã Trà Leng đã phê duyệt dự toán 300 triệu đồng mua sắm vật tư, trang thiết bị ứng cứu; đồng thời tập kết 3 tấn gạo và 300 thùng mì tôm tại nhà kho, nhà văn hóa của 3 thôn xung yếu gồm Moang Roang, Sar Chỉa và Tak Cleng.

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NGUYÊN KHÔI