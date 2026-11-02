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DatVietVAC chính thức niêm yết trên sàn HOSE, vốn hóa hơn 6.100 tỷ đồng

SGGPO

Ngày 2-11, Công ty CP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) chính thức niêm yết 111,4 triệu cổ phiếu DVV trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), với giá tham chiếu là 54.800 đồng/cổ phiếu.

Lễ đánh cồng Công ty CP DatViet VAC Group Holdings chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM sáng 2-11 (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)
Lễ đánh cồng Công ty CP DatViet VAC Group Holdings chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM sáng 2-11 (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Tham dự lễ niêm yết có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

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Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu dự lễ niêm yết cổ phiếu DVV giao dịch trên HoSE sáng 2-11

Với mức giá trên, vốn hóa thị trường của DatVietVAC đạt khoảng 6.106 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trong lĩnh vực truyền thông – giải trí trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu DVV được áp dụng biên độ dao động giá +/-20%. Trước đó, DatVietVAC đã hoàn tất đợt IPO với 11,15 triệu cổ phiếu chào bán, lượng đăng ký mua đạt 106,6% khối lượng chào bán.

Phát biểu tại lễ niêm yết, ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch DatVietVAC, cho biết, việc trở thành công ty đại chúng và giao dịch trên HoSE đặt ra cho DatVietVAC những yêu cầu cao hơn về quản trị, minh bạch thông tin và trách nhiệm với cổ đông.

Cùng ngày, DatVietVAC thông báo, ngày 12-11 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu. Với hơn 111,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp dự kiến chi trả trong đợt này là khoảng 278,5 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 18-12-2026.

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NHUNG NGUYỄN

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