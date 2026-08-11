DatVietVAC chào bán cổ phiếu ra công chúng

Buổi roadshow của DatVietVAC tại TPHCM, chiều 11-8. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Chiều 11-8, Công ty CP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) tổ chức roadshow tại TPHCM, giới thiệu cơ hội đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với giá 54.800 đồng/cổ phiếu.

Theo bản cáo bạch, DatVietVAC chào bán 11,15 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động khoảng 611 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng lên 1.114 tỷ đồng, tương ứng 111,418 triệu cổ phiếu lưu hành. Với giá IPO, vốn hóa dự kiến sau khi niêm yết khoảng 6.105,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 240 triệu USD. Toàn bộ số cổ phiếu dự kiến được niêm yết trên HOSE trong năm 2026.

Thời gian mở bán cổ phiếu từ ngày 5-8 đến 7-9-2026. Ban lãnh đạo DatVietVAC cho biết, chỉ sau một tuần mở bán, đã có khoảng 65% cổ phiếu được các nhà đầu tư đăng ký và ngỏ ý tham gia mua vào.

Giá IPO 54.800 đồng/cổ phiếu thấp hơn 33% so với mức định giá độc lập 81.716 đồng/cổ phiếu và tương ứng P/E dự phóng khoảng 13 lần. Theo số liệu doanh nghiệp dẫn từ Capital IQ, mức định giá này được so sánh với nhóm doanh nghiệp truyền thông, giải trí trong khu vực, có P/E dự phóng bình quân khoảng 18,1 lần và trung vị 16,1 lần.

Ông Đào Văn Kính, Tổng Giám đốc DatVietVAC, cho biết do đặc thù tài sản chủ yếu là tài sản vô hình như bản quyền nội dung, kịch bản, âm nhạc và hợp đồng nghệ sĩ, doanh nghiệp gặp những hạn chế nhất định khi tiếp cận tín dụng dài hạn. Đợt IPO dự kiến sẽ giúp DatVietVAC bổ sung vốn, đa dạng hóa kênh huy động và chủ yếu rót vốn vào các đơn vị thành viên trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, sản xuất nội dung.

Tại buổi roadshow, bà Tôn Minh Phương, Tổng Giám đốc Vietcap, cho biết sau khoảng một tuần mở bán, gần 550 nhà đầu tư cá nhân đã đặt cọc mua cổ phần.

“Việc DatVietVAC dự kiến đưa cổ phiếu lên sàn có thể bổ sung thêm một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa vào thị trường chứng khoán Việt Nam, vốn chưa có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này”, bà Phương nhận định.

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NHUNG NGUYỄN