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SACOMBANK bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm Quyền Tổng Giám đốc

SGGPO

Trưa 2-11, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng Giám đốc, giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động ngân hàng, kể từ ngày 2-11-2026.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm Quyền Tổng Giám đốc SACOMBANK từ 2-11-2026
Bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm Quyền Tổng Giám đốc SACOMBANK từ 2-11-2026

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Trước khi gia nhập SACOMBANK, bà từng công tác tại các tổ chức tín dụng lớn như VPBank, LPBank và trải qua nhiều vị trí quản lý như Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khu vực, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

Cùng thời điểm, ông Loic Faussier thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và tiếp tục đồng hành cùng Ngân hàng trên cương vị Cố vấn cấp cao Hội đồng Quản trị.

Việc kiện toàn nhân sự cấp cao nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và sớm hoàn thành Đề án tái cơ cấu, đồng thời tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Trên cương vị mới, bà Nguyễn Thị Kiều Anh cùng Ban điều hành sẽ triển khai chiến lược kinh doanh, tập trung hoàn thành Đề án tái cơ cấu dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị SACOMBANK.

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NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

SACOMBANK tổng giám đốc ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Nguyễn Thị Kiều Anh

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