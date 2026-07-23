Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết: Chăm lo người có công là mệnh lệnh từ trái tim

Đại biểu dự chương trình dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự chương trình có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; cùng 168 đại biểu là vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng tiêu biểu đang sinh sống tại TPHCM.

Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Huỳnh Thị Thúy Phương phát biểu ôn lại truyền thống. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Huỳnh Thị Thúy Phương nhấn mạnh, phía sau những người lính đã hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời là những người phụ nữ lặng lẽ dành tuổi xuân, tình yêu và cuộc đời để chăm sóc, đồng hành cùng chồng, vượt qua những mất mát do chiến tranh để lại.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Hội LHPN TPHCM triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống; thăm hỏi, chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; phối hợp thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các chương trình “Bữa cơm nghĩa tình”, “Chuyến xe yêu thương”...

Tại chương trình, bà Phạm Mỹ Lan xúc động kể về người chồng là thương binh hạng 1/4 Lê Văn Miền. Bị thương nặng ở chân, mọi bước đi đều phải dựa vào đôi nạng, nhưng trước lễ cưới tại khu điều dưỡng thương binh năm 1983, ông vẫn cố chống nạng đi mời từng đồng đội đến chung vui.

Bà Phạm Mỹ Lan chia sẻ tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đám cưới năm ấy chỉ có bánh và trà, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng chan chứa nghĩa tình đồng đội. Với bà Lan, ông Miền là hình ảnh đẹp của người lính mang thương tật suốt đời nhưng không đầu hàng số phận, luôn sống trách nhiệm, nghĩa tình và là chỗ dựa vững chắc cho vợ con.

Ban tổ chức tặng cây hạnh phúc tri ân đại biểu dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ xúc động, trân trọng gửi lời thăm hỏi đến các thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng và gia đình người có công.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tri ân thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định, những thành quả phát triển của TPHCM hôm nay được đánh đổi bằng máu xương và sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lịch sử không chỉ ghi nhớ những người trực tiếp chiến đấu, anh dũng hy sinh, mà còn trân trọng những người phụ nữ âm thầm ở hậu phương, gánh vác mọi gian lao để người lính yên tâm chiến đấu; sau chiến tranh tiếp tục đồng hành, chăm sóc những thương binh mang trên mình vết thương suốt đời.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh nặng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, có những hy sinh không được ghi bằng huân chương, không thể đo đếm bằng thời gian hay con số, nhưng vô cùng lớn lao, cao quý. Đó là sự thủy chung son sắt, tình yêu thương vô điều kiện và đức hy sinh bền bỉ, thầm lặng suốt một đời người.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn xác định chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị, là đạo lý và cũng là mệnh lệnh từ trái tim. Công tác đền ơn đáp nghĩa phải được thực hiện bằng tình cảm chân thành, những việc làm cụ thể, thiết thực, lâu dài và bền vững.

Đồng chí đánh giá cao Hội LHPN TPHCM và Bộ Tư lệnh TPHCM đã duy trì chương trình gặp mặt tri ân nhiều năm qua, đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, giàu tính nhân văn.

Ban tổ chức trao thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong kết nối các nguồn lực xã hội; nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp; nhân rộng những mô hình chăm lo thiết thực; tổ chức các hoạt động tri ân, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà tình nghĩa và đồng hành lâu dài với các gia đình chính sách.

Cùng với đó, các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

THU HOÀI - MẠNH THẮNG