Đề nghị truy tố Shark Bình trong vụ án tiền số AntEx và các sai phạm về thuế, kế toán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, về 3 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Trốn thuế”.

Cùng bị đề nghị truy tố còn có 12 bị can khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất (43 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn (45 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Vimo; Nguyễn Thị Thanh Hương (51 tuổi), Phó Tổng Giám đốc NextTech và Nguyễn Hà Thủy (38 tuổi), Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ NextTech.

Shark Bình thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình có chuyên môn, hiểu biết về công nghệ và tài chính. Tuy nhiên, Bình cùng đồng phạm bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Từ tháng 5-2021, Bình cùng một số người góp vốn xây dựng, phát triển dự án AntEx, nhằm huy động tiền của nhà đầu tư để triển khai đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT.

Để thu hút người tham gia, nhóm này phát hành 33,2 tỷ token AntEx, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi dự án không được triển khai đúng lộ trình, Bình cùng các cổ đông NextTech bị cáo buộc đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của AntEx, chuyển sang các ví cá nhân rồi quy đổi ra tiền Việt Nam để chia nhau. Một phần tiền còn được chuyển vào các doanh nghiệp trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng không đúng mục đích.

Cơ quan điều tra xác định Bình và đồng phạm đã chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền đặc biệt lớn. Từ đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngoài hành vi liên quan dự án tiền số, Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thực hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh bất động sản Nextland.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến tháng 5-2025, Nextland bán 7 bất động sản, thu về hơn 117 tỷ đồng. Tuy nhiên, gần 45 tỷ đồng trong số này không được đưa vào sổ sách kế toán.

Để che giấu doanh thu và lợi nhuận thực tế, Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán. Mặc dù Nextland sau đó đã kê khai, quyết toán thuế đối với khoản doanh thu nói trên, cơ quan điều tra vẫn xác định hành vi vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại 4,36 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Đối với hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Vimo, cơ quan điều tra xác định Bình chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, đồng thời không hạch toán đầy đủ doanh thu vào sổ sách.

Bình còn bị xác định đã chỉ đạo hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhằm che giấu việc cá nhân sở hữu cổ phần; đồng thời nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để nhận tiền cổ tức thay mình.

Theo kết luận điều tra, Bình còn trốn thuế 38,7 tỷ đồng.

NGUYỄN HƯỞNG