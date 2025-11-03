Khẳng định niềm tin về một Việt Nam năng động, sáng tạo, hướng đến tương lai

Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025. Ảnh VIẾT CHUNG

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, sau 10 ngày diễn ra sôi động và chuyên nghiệp, hội chợ đã trở thành một diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại thực chất, “nơi con người được khẳng định là trung tâm, chủ thể, động lực và nguồn lực của mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ bế mạc

Thủ tướng cho biết, hội chợ thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan, hàng nghìn cuộc giao thương và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, với tổng giá trị thương mại gần 5.000 tỷ đồng... Thủ tướng nhấn mạnh, hội chợ là cầu nối năng động kết nối hợp tác thương mại quốc tế, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy sản xuất và tạo đà phát triển cho thị trường trong kỷ nguyên số. Không chỉ là sự kiện thương mại, hội chợ còn là “lễ hội của công nghệ, sáng tạo và văn hóa nghệ thuật”, thể hiện giá trị cốt lõi rằng phát triển kinh tế phải đi đôi với văn hóa, xã hội và con người.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc. Ảnh VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị Bộ Công thương sớm xây dựng mô hình tổ chức thường niên chuyên nghiệp, hiện đại, gắn với mục tiêu xúc tiến thương mại tổng hợp, hội nhập và chuyển đổi số. Đồng thời, các địa phương và doanh nghiệp cần phát huy cơ hội hợp tác, chuyển hóa kết quả giao thương thành các dự án cụ thể, thiết thực, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao năng lực sản xuất và khẳng định thương hiệu Việt Nam năng động, sáng tạo, nhân văn trên trường quốc tế.

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh và kinh tế số, đóng góp vào tăng trưởng bền vững của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “đồng hành, chia sẻ và phát triển cùng nhau” là nền tảng để Việt Nam hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chương trình nghệ thuật tại lễ bế mạc

Tại lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chương trình “Mùa thu hy vọng - chia sẻ yêu thương” đã nhận được hơn 300 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thủ tướng trân trọng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã thể hiện tinh thần nhân ái, nghĩa đồng bào, coi đây là biểu tượng cao đẹp của truyền thống dân tộc Việt Nam, là nguồn sức mạnh nội sinh để đất nước phát triển bền vững. Thủ tướng kêu gọi tiếp tục chung tay ủng hộ, sẻ chia mất mát, giúp người dân vùng bão lũ ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, lan tỏa tinh thần “ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, thuận lợi ở đâu giúp ở đó”, thể hiện trách nhiệm, tình yêu thương và niềm tin vào một Việt Nam nhân văn, kiên cường vượt khó vươn lên.

Ban tổ chức vinh danh 30 không gian trưng bày tiêu biểu.

Thủ tướng tin tưởng thành công của hội chợ không chỉ ghi dấu ấn một sự kiện kinh tế, văn hóa và chia sẻ mà còn là tiền đề mở ra một hành trình mới, hành trình kết nối, thắp sáng và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc...

MAI AN