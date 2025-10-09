Lũ rút ở miền Bắc: Hiện trường tan hoang, xe cộ nhuộm bùn đất

Sau nhiều ngày mưa lớn và lũ lịch sử, đến chiều 9-10, nước lũ đã rút ở một số nơi tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên… nhưng để lộ khung cảnh tan hoang cùng mức thiệt hại vượt xa dự tính ban đầu.

Tại khu vực trung tâm hành chính của các tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng đến chiều 9-10, nước đã rút. Tuy nhiên, khi dòng lũ lui về phía sông thì hiện trường lại phơi ra mức độ tàn phá rất nặng nề: hàng nghìn ngôi nhà ngập bùn đất, xe cộ bị hư hại, rác thải và bùn phủ kín đường trên ngõ dưới, cơ sở hạ tầng bị tàn phá bởi thiên tai.

Ô tô phủ đầy bùn ở tỉnh Thái Nguyên sau khi lũ rút ngày 9-10

Tại tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cho biết, hiện lũ trên các sông, suối đã rút xuống dưới mức báo động 2, song thiệt hại ước tính vượt 1.500 tỷ đồng. Cao Bằng có 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương và hơn 7.500 ngôi nhà bị ngập hoặc sạt lở. Nhiều phường xã như Trường Hà, Canh Tân, Thục Phán… vẫn đang ngập trong bùn.

Lũ rút, hạ tầng tan hoang ở tỉnh Cao Bằng, ngày 9-10

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và dân quân tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp, di dời gần 1.000 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm. Công tác phun khử khuẩn được triển khai đồng loạt để ngăn ô nhiễm sau lũ.

Người dân Thái Nguyên trở về dọn dẹp làng mạc sau khi cơn lũ dữ rút, ngày 9-10. Ảnh: Báo và Đài PTTH tỉnh Thái Nguyên

Còn tại tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyễn Thị Loan thông tin nước lũ đã làm 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương, gần 200.000 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp. Khi nước sông Cầu dâng cao, tỉnh đã huy động gần 1.000 người ứng cứu, gia cố khẩn 500m đê bằng bao tải cát nhằm ngăn nguy cơ tràn đê.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp với các đối tác giảm nhẹ thiên tai quốc tế, chiều 9-10

Chiều nay 9-10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã chủ trì cuộc họp với các đối tác quốc tế về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Thứ trưởng cho biết, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã hứng chịu 20 loại hình thiên tai khác nhau, gây thiệt hại tài sản ước tính lên tới hơn 35.000 tỷ đồng.

Con số này chưa bao gồm thiệt hại mới nhất do đợt mưa lũ sau bão vừa qua, đặc biệt tại Hà Nội, Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Hàng loạt ô tô ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên ngâm trong nước lũ những ngày qua. Ảnh: MXH

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, hàng loạt ô tô bị ngập nước, hàng loạt công trình hạ tầng hư hại nghiêm trọng, khiến chi phí khắc phục dự kiến đội thêm hàng chục ngàn tỷ đồng. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá: “Thiên tai năm nay diễn biến bất thường, phạm vi ảnh hưởng rộng, quy luật mưa bão thay đổi rõ rệt. Cơn bão đầu mùa lại vào miền Trung, cuối mùa thì đổ vào miền Bắc”.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, thiên tai ở Việt Nam ngày càng khốc liệt, trái quy luật

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, Chính phủ Việt Nam sẽ ban hành nghị quyết riêng để sử dụng ngân sách quốc gia khắc phục hậu quả mưa bão từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, nguồn lực trong nước sẽ không đủ, nên các tổ chức quốc tế đã cam kết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tái thiết sau thiên tai.

Đại diện các tổ chức quốc tế có mặt tại cuộc họp đã chia sẻ với những thiệt hại lớn mà Việt Nam đang trải qua và khẳng định sẽ phối hợp cùng Việt Nam trong giai đoạn khôi phục, tập trung vào cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ nước sạch, khôi phục sinh kế và hạ tầng thiết yếu.

PHÚC HẬU