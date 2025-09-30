Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5-10

Đời sống tỉnh thành

Chiều 30-9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo

Thông tin tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Đại hội sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày, từ chiều 3-10 đến ngày 5-10, tại trụ sở Bộ Công an (Hà Nội).

Với chủ đề: "Theo lời Bác dạy – Đổi mới tư duy – Nâng cao tri thức – Chính quy, hiện đại – Vì Đảng, vì dân", Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới các mục tiêu 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (2045).

Đại hội có phương châm hành động: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đột phá, hiệu quả”, thể hiện quyết tâm và khát vọng của toàn Đảng bộ Công an Trung ương trong việc kế thừa và phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc kiến tạo phát triển đất nước.

Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu, trong đó có 24 đại biểu đương nhiên và 326 đại biểu được bầu từ các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025); Quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng.

Các văn kiện trình Đại hội, gồm: báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Nghị quyết Đại hội; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội; dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội.

ĐỖ TRUNG

