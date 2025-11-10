Đã khôi phục toàn bộ lưới điện 110kV bị ảnh hưởng bão số 13

Đến sáng nay, 10-11, gần 1,4 triệu khách hàng ở miền Trung – Tây Nguyên đã được cấp điện trở lại sau thiệt hại do bão số 13. Toàn bộ lưới điện 110kV bị ảnh hưởng của bão đã được đóng điện trở lại.

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến 7 giờ hôm nay, 10-11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục, cấp điện trở lại cho hơn 1,39 triệu khách hàng, đạt 84,4% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi).

Hiện còn hơn 258.000 khách hàng tại Gia Lai và Đắk Lắk (chiếm 5,2% tổng số khách hàng toàn EVNCPC) chưa có điện. Các công ty điện lực và các đội xung kích EVNCPC, với tổng lực hơn 2.300 cán bộ, kỹ sư, công nhân, đang khẩn trương khắc phục sự cố, nỗ lực sớm đưa điện trở lại phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân.

Cán bộ công nhân điện lực miền Trung khẩn trương khắc phục sự cố sau bão số 13. Ảnh: NGUYỄN NGỌC/EVN

Đối với lưới điện trung áp, đã xảy ra 468 sự cố. Đến nay, tổng công ty đã khôi phục 353 vụ (75,4%), còn 115 vụ đang tiếp tục được xử lý.

EVNCPC có 19.563 trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng, trong đó 16.473 trạm (84,2%) đã được khôi phục, còn 3.090 trạm (5,4%) đang được xử lý.

Cụ thể, Công ty Điện lực Gia Lai đã khôi phục 117/208 vụ sự cố, còn hơn 203.400 khách hàng (20,8% tổng số khách hàng) và 2.382 trạm biến áp (20,6%) đang mất điện, công suất mất ước tính 126,6MW (18,9%).

Công ty Điện lực Đắk Lắk đã khôi phục 89/113 vụ sự cố, còn hơn 54.700 khách hàng (5,8% tổng số khách hàng) và 708 trạm biến áp (6,7%) đang mất điện, công suất mất 22,3MW (4,1%).

Trên lưới điện 110kV, đến tối 9-11, tuyến đường dây 110kV Hoài Nhơn – Phù Mỹ thuộc Công ty Điện lực Gia Lai (là tuyến cuối cùng bị ảnh hưởng) đã được khẩn trương xử lý và đóng điện trở lại, đưa toàn bộ lưới điện 110kV của EVNCPC vận hành ổn định, an toàn.

EVNCPC hiện đang tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện và thiết bị, phấn đấu hoàn thành khôi phục cấp điện toàn bộ khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian sớm nhất, bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định, phục vụ nhân dân sau bão.

PHÚC HẬU