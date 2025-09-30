Đối ngoại nhân dân đóng góp lớn trong quan hệ Việt -Nga

Sáng 30-9, tại Hà Nội, lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (30-1-1950 – 30-1-2025) và Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất đã khai mạc.

Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Hội Hữu nghị Việt - Nga, Hội Hữu nghị Nga - Việt và Quỹ Thúc đẩy phát triển hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị” tổ chức.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự sự kiện, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định mãi mãi khắc ghi và trân trọng sự giúp đỡ to lớn, chí tình mà nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ kỉ niệm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Là một người được học tập, nghiên cứu và trưởng thành trên đất nước Nga, Phó Thủ tướng bày tỏ xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm về những người thầy mẫu mực, những người mẹ Nga đôn hậu, những người bạn học chí tình. Đó là hành trang của lớp lớp những người đã từng học tập, sinh sống tại Liên Xô, Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương, đánh giá cao sáng kiến của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng hội hữu nghị hai nước đã khởi xướng và tổ chức diễn đàn, đóng góp thiết thực của đối ngoại nhân dân vào việc triển khai các định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đồng thời mở ra một chương mới, một cơ chế đối thoại hiệu quả để làm sâu sắc hơn nữa sự thấu hiểu và tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Nga G.S. Bezdetko phát biểu tại lễ kỉ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (30-1-1950 – 30-1-2025) và Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nga G.S. Bezdetko khẳng định, nước Nga luôn hoan nghênh việc những nỗ lực của các cơ quan đối ngoại chính thức được củng cố và bổ trợ bằng các tiếp xúc của giới khoa học, chính trị, doanh nghiệp, cũng như các nhà hoạt động văn hóa, đưa quan hệ quốc tế quay trở lại quỹ đạo đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng và tôn trọng lẫn nhau.

Đại sứ cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các hội hữu nghị trong việc thúc đẩy mở rộng các mối quan hệ nhiều mặt giữa Nga và Việt Nam, bảo đảm sự hợp tác hiệu quả giữa các trung tâm khoa học uy tín, các trường đại học, các cơ quan văn hóa và thể thao, tổ chức phụ nữ, thanh niên và sinh viên, tổ chức công đoàn, các hiệp hội nghề nghiệp, cũng như doanh nghiệp và báo chí.

Các đại biểu tham dự lễ kỉ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (30-1-1950 – 30-1-2025) và Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại sự kiện, hai bên đã cùng trao đổi các biện pháp thúc đẩy giao lưu nhân dân; thiết lập các mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp, hội đoàn; thảo luận về những lĩnh vực đang hợp tác và có tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

BÍCH QUYÊN