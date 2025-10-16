75 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII

Tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trình bày Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII do Thành ủy Hà Nội khóa XVII chuẩn bị. 100% đại biểu nhất trí số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII gồm 75 đồng chí và tiến hành thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội; đồng thời biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII gồm 86 đồng chí được đề cử.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII

Tiếp đó, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII với kết quả là đại hội đã bầu đủ 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII với số phiếu tập trung, tỷ lệ cao, trong đó đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội đạt số phiếu cao nhất (99,27%).

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII. Kết quả của phiên họp thứ nhất này sẽ được công bố vào sáng mai 17-10.

NGUYỄN QUỐC