Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội: Kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Sáng 12-11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai, tập trung bàn các nội dung quan trọng về công tác cán bộ và các chương trình, quy chế mang tính định hướng, quyết định cho cả nhiệm kỳ.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, hội nghị gồm 2 nội dung quan trọng. Một là, tiến hành thực hiện quy trình về công tác cán bộ, kiện toàn và giới thiệu các chức danh chủ chốt, gồm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII.

Hai là, họp bàn, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, không chỉ định hướng cho trước mắt mà có tính chất lâu dài cho cả nhiệm kỳ, góp phần cụ thể hóa, tổ chức thực hiện thông suốt, đột phá và có trách nhiệm các quyết sách, nghị quyết chiến lược của Trung ương trên địa bàn thủ đô với 3 nhóm cụ thể.

Nhóm nội dung thứ nhất về quy chế và chương trình hoạt động của Ban Chấp hành, gồm quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XVIII; chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII...

Nhóm nội dung thứ hai về công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy Hà Nội, gồm quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Thành ủy khóa XVIII; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Thành ủy khóa XVIII.

Nhóm nội dung thứ ba về phát triển kinh tế - xã hội; chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao...

Về quy chế làm việc của Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, quy chế là cơ sở quan trọng đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết và triển khai xuyên suốt, đồng bộ nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ. Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Thành ủy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy có được thông suốt, hiệu quả, khoa học hay không đều phụ thuộc vào quy chế làm việc của Thành ủy Hà Nội.

Vì vậy, dự thảo quy chế làm việc của Thành ủy khóa XVIII đã được chuẩn bị nghiêm túc, bám sát các quy định và hướng dẫn của Trung ương, cùng các quy định pháp luật có liên quan, nhất là Luật Thủ đô 2024 và yêu cầu thực tiễn, với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy Hà Nội.

