Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong vụ TikToker Mr Pips

Theo kết luận điều tra mới nhất, bị can Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng, liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỷ đồng của TikToker Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips).

Ngày 4-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 188 bị can trong vụ án trên. So với kết luận điều tra ban hành hồi tháng 3-2026, quy mô vụ án tiếp tục được mở rộng. Số vụ lừa đảo bị xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên tiếp tục duy trì hệ thống thanh toán cho các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành, đồng thời làm giả dữ liệu cung cấp cho cơ quan điều tra. Đây là một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất từng bị phát hiện trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối và chứng khoán tại Việt Nam.

Bị can Phó Đức Nam và Nguyễn Hòa Bình trong vụ án. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Kết luận điều tra bổ sung cũng làm rõ vai trò liên quan của bị can Nguyễn Hòa Bình, với cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền. Cụ thể, bị can Nguyễn Hòa Bình sau khi tham gia với vai trò nhà đầu tư trong chương trình "Shark Tank Việt Nam" (Thương vụ bạc tỷ của VTV), được ví như "cá mập công nghệ" bởi kinh doanh trong lĩnh vực này và rót vốn đầu tư nhiều start-up (khởi nghiệp) trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.

Kết luận điều tra bổ sung nêu, Công ty CP Ngân Lượng do bị can Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT, là đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.

Để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở các ví thanh toán tại nhiều đơn vị trung gian, trong đó có doanh nghiệp của bị can Nguyễn Hòa Bình, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Tại doanh nghiệp này, bị can Nguyễn Hòa Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Mỗi khi có khách hàng lớn hoặc đề nghị mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải báo cáo xin ý kiến bị can Bình.

Cơ quan điều tra cáo buộc, khoảng năm 2018, phía sàn GKFX từng liên hệ đề nghị được áp dụng mức phí chiết khấu 0,5% nhưng không được chấp thuận. Sau đó Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Telegram mang tên "Peter", giới thiệu là đại diện mới của GKFX và tiếp tục làm việc với Công ty CP Ngân Lượng. Sau khi báo cáo, bộ phận kinh doanh của Công ty CP Ngân Lượng được giao trực tiếp chăm sóc nhóm khách hàng này.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục thành lập thêm nhiều sàn giao dịch như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời thông báo để hệ thống thanh toán của Công ty CP Ngân Lượng tiếp tục kết nối. Từ thời điểm đó, bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty CP Ngân Lượng còn lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn.

Cơ quan công an cáo buộc, giữa năm 2020, khi Công ty CP Ngân Lượng liên tiếp nhận được các văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam, thì nhân viên của Công ty CP Ngân Lượng đã báo cáo cho bị can Nguyễn Hòa Bình nội dung trên.

Lúc này, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng bị can Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo 2 nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của 1 ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Theo kết luận điều tra bổ sung, chưa dừng lại ở đó, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh, nhân viên của bị can Bình còn chụp lại nội dung công văn gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu. Sau khi phía Phó Đức Nam chỉnh sửa số liệu giao dịch, các tài liệu sẽ được chuyển ngược lại Công ty CP Ngân Lượng để hoàn thiện công văn trả lời. Trước khi phát hành, các văn bản đều được trình bị can Nguyễn Hòa Bình xem xét, rồi mới chuyển cho tổng giám đốc ký với tư cách người đại diện pháp luật.

Cơ quan điều tra cho rằng việc này nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền của người bị hại. Kết quả điều tra bổ sung còn xác định từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có tổng 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 320 tỷ đồng. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MBbank… sau đó nạp vào các sàn forex của Phó Đức Nam.

Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Nguyễn Hòa Bình cùng 2 nhân viên trên đều biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm pháp và đã bị cơ quan điều tra xác minh. Song, để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, nhóm của bị can Nguyễn Hòa Bình vẫn duy trì hoạt động của các ví thanh toán, tiếp tục chăm sóc khách hàng... Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Nguyễn Hòa Bình và 2 nhân viên có hành vi rửa tiền.

ĐỖ TRUNG