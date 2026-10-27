Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: 16 phiên chuyên đề bàn về động lực tăng trưởng mới

Ngày 27-10, tại TPHCM, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) bước vào ngày làm việc thứ hai với 16 phiên thảo luận, tập trung vào những động lực tăng trưởng mới, chuyển dịch chuỗi giá trị toàn cầu và vai trò của công nghệ trong nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TPHCM lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026). Ảnh: HÙNG - TRIỀU

Theo Ban tổ chức, các phiên chuyên đề được tổ chức song song, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và lãnh đạo doanh nghiệp. Nội dung gồm ba nhóm lớn, gắn với những vấn đề đang tác động trực tiếp đến mô hình phát triển của các nền kinh tế.

Các đại biểu quốc tế và đại diện doanh nghiệp trao đổi giải pháp hợp tác, đầu tư tại sự kiện Diễn đàn CEO 500. Ảnh: HÙNG - TRIỀU

Cụ thể, nhóm thứ nhất tập trung vào chuyển dịch mô hình tăng trưởng và vai trò của các siêu đô thị. Đáng chú ý là phiên “Định vị lại Việt Nam – ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu”, có sự tham gia phối hợp xây dựng nội dung và diễn giả từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Phiên thảo luận hướng đến nhận diện những thay đổi của mạng lưới sản xuất quốc tế. Qua đó, xem xét cơ hội để Việt Nam và ASEAN tham gia sâu hơn vào các ngành, công đoạn có giá trị gia tăng cao.

Các vấn đề về ESG, kinh tế tuần hoàn, nguồn nhân lực trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng công nghệ trong quản trị siêu đô thị cũng được đưa ra thảo luận.

Các đại biểu quốc tế tham dự sự kiện CEO 500, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026. ẢNH: HÙNG - TRIỀU

Nhóm thứ hai, tập trung vào các điều kiện để hình thành động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là thể chế, tài chính và công nghệ chiến lược. Trong đó, có nội dung về Trung tâm Tài chính quốc tế xem xét khả năng kết nối thị trường vốn, thu hút nguồn vốn dài hạn và phát triển các dịch vụ tài chính phục vụ đầu tư, sản xuất, đổi mới sáng tạo.

Các phiên về chính sách kinh tế số, an toàn dữ liệu, an ninh mạng trong kỷ nguyên lượng tử và những ngành công nghệ mới tiếp tục làm rõ yêu cầu hoàn thiện môi trường pháp lý, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực.

Nhóm thứ ba, trọng tâm chuyển sang hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và phát triển các ngành kinh tế mới. Các nội dung về logistics xanh, sản xuất tiên tiến, công nghệ nông nghiệp, ngoại giao công nghệ và vai trò của doanh nghiệp trẻ được đặt trong mối quan hệ với nhu cầu chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao năng suất và mở rộng thị trường.

Đặc biệt, phiên công nghệ nông nghiệp có sự tham gia của đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam. Phiên này tập trung vào các giải pháp phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.

Song song với 16 phiên chuyên đề, không gian Rising Star Arena tổ chức 30 lượt trình diễn công nghệ trên bốn sân khấu. Khu vực này giới thiệu các giải pháp về AI, an ninh mạng, blockchain, nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch, y sinh, công nghệ lượng tử và tài chính xanh.

Điểm nhấn của ngày làm việc 27-10 là kết nối các vấn đề chính sách với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, từ đó tìm kiếm giải pháp đưa công nghệ vào sản xuất, thúc đẩy chuyển giao và nâng cao năng lực cạnh tranh.

ÁI VÂN - MAI HOA - HẠNH NHUNG