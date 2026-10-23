Tàu mẹ LNG YM WAYFINDER cập cảng TCIT, kết nối tuyến hàng hải Việt Nam - Bắc Mỹ

Chiều 23-10, Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) tổ chức đón tàu mẹ YM WAYFINDER do hãng tàu Yang Ming khai thác lần đầu tiên cập cảng. Sự kiện khẳng định năng lực tiếp nhận các thế hệ tàu container siêu trọng, thân thiện môi trường của cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi xanh của ngành hàng hải toàn cầu.

Tàu YM WAYFINDER với chiều dài gần 365m đang được các tàu lai dắt đưa vào cảng TCIT. Ảnh: THÀNH HUY

Tàu YM WAYFINDER do nhà máy HD Hyundai Heavy Industries (Hàn Quốc) đóng mới, dài gần 365m, trọng tải 159.374 DWT và sức chở khoảng 15.500 TEU.

Tàu được đưa vào khai thác trên tuyến dịch vụ EC2 thuộc liên minh Premier Alliance, kết nối trực tiếp hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam với thị trường Bắc Mỹ theo hải trình: Cái Mép (TCIT) - Yantian - Ningbo - Shanghai - Pusan - Manzanillo - Savannah - Charleston - Norfolk - Halifax - Singapore - Cái Mép (TCIT).

Bốc dỡ container khi tàu cập cảng TCIT. Ảnh: THÀNH HUY

Tàu được trang bị động cơ nhiên liệu kép áp suất cao, vận hành linh hoạt bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) hoặc dầu nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh thấp. Tàu còn tích hợp đồng bộ hệ thống giám sát và tiết kiệm năng lượng tiên tiến nhằm tối ưu hiệu suất, hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Đây là chiếc đầu tiên trong loạt 5 tàu nhiên liệu kép LNG sức chở 15.500 TEU được Yang Ming tiếp nhận trong năm 2026. Hãng tàu cũng đã lên kế hoạch đóng tiếp 7 tàu cỡ 16.000 TEU sử dụng nhiên liệu amoniac trong giai đoạn 2028-2029, để đón đầu các tiêu chuẩn phát thải mới.

Hợp tác giữa TCIT và hãng tàu Yang Ming. Ảnh: THÀNH HUY

Ông Kevin Wang, Giám đốc Khai thác và Logistics Yang Ming Việt Nam, cho biết việc YM WAYFINDER là tàu container nhiên liệu kép LNG đầu tiên cập TCIT phản ánh định hướng của hai bên trong giảm phát thải và phát triển vận tải biển xanh.

Đại diện Yang Ming cũng đánh giá cao năng lực xếp dỡ, chất lượng dịch vụ và công tác phối hợp hiệu quả tại cảng nước sâu của Việt Nam.

Ông Kim Jong Eup, Tổng Giám đốc TCIT, nhấn mạnh cảng tập trung duy trì dịch vụ khai thác an toàn, thông suốt, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu rút ngắn thời gian luân chuyển và tiết giảm chi phí logistics.

THÀNH HUY