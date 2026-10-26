Đảm bảo điện năng, đẩy nhanh thủ tục cho nhà đầu tư

Các CEO đề xuất với TPHCM nhiều giải pháp phát triển năng lượng tái tạo, dự báo chi phí sản xuất điện có thể giảm gần một nửa trong 5 năm tới. Trong khi đó, các dự án triệu đô đang cần được đẩy nhanh thủ tục để nhanh chóng vận hành.

Chiều 26-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu” ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của các CEO góp ý cho sự phát triển của TPHCM.

Phát triển hạ tầng năng lượng xanh đón dòng vốn công nghệ cao

Tại phiên thảo luận nhóm năng lượng trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, chiều 26-10, các doanh nghiệp quốc tế đề xuất TPHCM phát triển đồng bộ hạ tầng năng lượng tái tạo, truyền tải điện và lưu trữ, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng xanh và thu hút đầu tư công nghệ cao.

Ông Lục Kiên, Phó Chủ tịch Công ty TNHH Năng lượng Quốc tế Windey (Trung Quốc), đề xuất tích hợp điện mặt trời, lưu trữ năng lượng với hệ thống sạc và đổi pin thông minh để hỗ trợ TPHCM chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện trên quy mô lớn.

Ông Lục Kiên, Phó Chủ tịch Công ty TNHH Năng lượng Quốc tế Windey (Trung Quốc). Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đối với nhu cầu điện ngày càng tăng của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AIDC), Windey giới thiệu giải pháp kết hợp điện gió, điện mặt trời và lưu trữ, có khả năng đáp ứng tới 70% nhu cầu vận hành. Doanh nghiệp cũng dự báo chi phí sản xuất điện bình quân của hệ sinh thái này có thể giảm gần một nửa trong 5 năm tới, đồng thời nhấn mạnh việc phát triển tái chế pin và thiết bị năng lượng theo mô hình tuần hoàn.

Trong khi đó, ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Điều hành Pacifico Energy Việt Nam, cho rằng, hạ tầng năng lượng cần được chuẩn bị đồng bộ để tạo nền tảng thu hút FDI và công nghệ thế hệ mới.

Ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Điều hành Pacifico Energy Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Từ kinh nghiệm triển khai các dự án điện gió ngoài khơi tổng công suất 1,8GW, trong đó có dự án 500MW tại vùng biển TPHCM, ông Phạm Quốc Anh kiến nghị thành phố chủ động quy hoạch không gian biển và hạ tầng truyền tải điện đồng bộ. TPHCM nên thí điểm cơ chế kết nối nhu cầu điện của các dự án công nghệ cao với nhà cung cấp năng lượng, tạo điều kiện triển khai hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Các đề xuất cho thấy phát triển năng lượng xanh không chỉ phục vụ mục tiêu giảm phát thải mà còn là điều kiện quan trọng để TPHCM nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu điện của các ngành công nghệ cao và thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn.

Rõ thủ tục, tăng kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa

Tại nhóm thảo luận Kinh tế số và Công nghệ, các doanh nghiệp quốc tế nhấn mạnh TPHCM cần cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng số đồng bộ và tạo điều kiện thử nghiệm công nghệ để chuyển tiềm năng thành giá trị kinh tế thực chất.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam, cho biết, doanh nghiệp đang triển khai hai dự án trọng điểm là TikTok Shop Việt Nam với vốn đăng ký 125 triệu USD và Swift Logistics với 980 triệu USD. Tuy nhiên, quy trình thủ tục qua nhiều cơ quan khiến doanh nghiệp khó dự báo tiến độ đưa dự án vào vận hành.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Nguyễn Lâm Thanh kiến nghị đơn giản hóa thủ tục, tăng kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa. Ông đề xuất phối hợp với TPHCM chuẩn hóa thông tin số của các phường, xã mới sáp nhập trên nền tảng trực tuyến, qua đó hỗ trợ quảng bá địa phương, thúc đẩy du lịch và thương mại.

Ông Bill Giannikos, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu kiêm Giám đốc Trung tâm dữ liệu tại Aurecon Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ở lĩnh vực hạ tầng số, ông Bill Giannikos, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu kiêm Giám đốc Trung tâm dữ liệu tại Aurecon Việt Nam, cho rằng hạ tầng cần được quy hoạch đồng bộ giữa đất đai, nguồn điện, kết nối và nguồn nước. Hiệu quả đầu tư không nên chỉ đo bằng quy mô công suất mà phải tính đến giá trị mang lại cho doanh nghiệp, y tế, giáo dục và dịch vụ công.

Trong khi đó, ông Jesse Choi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunwah khu vực ASEAN, đề xuất TPHCM tạo điều kiện thử nghiệm các giải pháp công nghệ trong môi trường thực tế, từ AI tối ưu hóa xử lý nước thải, giúp tiết kiệm 20-25% chi phí vận hành, đến thiết bị bay không người lái và xe điện tự lái phục vụ logistics. Thành phố cần hỗ trợ địa điểm thử nghiệm, hoàn thiện tiêu chuẩn an toàn và xây dựng lộ trình thương mại hóa công nghệ.

Ông Jesse Choi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunwah khu vực ASEAN. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ở lĩnh vực thương mại điện tử, ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, cho biết, trong 12 tháng tính đến tháng 7-2025, số sản phẩm Việt Nam bán ra trên Amazon tăng khoảng 35%, số nhà bán hàng đăng ký thương hiệu riêng tăng gần 30%. Amazon cam kết hỗ trợ Chương trình GoGlobal giai đoạn 2026-2030 và đào tạo hơn 500 doanh nhân trẻ, giúp doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường quốc tế.

Các ý kiến cho thấy, để kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng, TPHCM cần đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục, đầu tư hạ tầng phù hợp và mở đường cho công nghệ được thử nghiệm, thương mại hóa, qua đó nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Phát biểu bế mạc chương trình CEO 500, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh khẳng định giá trị cốt lõi của diễn đàn là khả năng chuyển hóa kết nối thành hợp tác, ý tưởng thành sáng kiến và cam kết thành dự án cụ thể. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu bế mạc chương trình CEO 500. Ảnh: HOÀNG TRIỀU Lãnh đạo thành phố trân trọng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế cùng tham gia kiến tạo không gian phát triển xanh, ứng dụng công nghệ tiên tiến và bền vững; đồng thời cam kết đồng hành xác định rõ địa điểm, nguồn lực và lộ trình cho từng dự án. Nhằm tiếp thu và hiện thực hóa các đề xuất, TPHCM giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp toàn bộ sáng kiến, kiến nghị và dự án để phối hợp thúc đẩy triển khai ngay sau diễn đàn. Thành phố khuyến khích các tập đoàn lớn phát huy vai trò dẫn dắt, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

MAI HOA - HẠNH NHUNG - ÁI VÂN