Công ty TNHH Địa Ốc Đất Lành nợ thuế hơn 103,38 tỷ đồng

Thuế cơ sở 14 TPHCM vừa công khai danh sách 4.587 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.442 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Địa Ốc Đất Lành dẫn đầu danh sách khi nợ hơn 103,38 tỷ đồng.

Hộ kinh doanh theo dõi thông tin nghĩa vụ thuế trên eTax Mobile. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Thuế cơ sở 14 TPHCM (quản lý thuế địa bàn quận Bình Thạnh trước đây), Công ty TNHH Địa Ốc Đất Lành nợ hơn 103,38 tỷ đồng, chiếm trên 7% tổng số tiền nợ của toàn bộ danh sách bị công khai.

Tiếp đó là các doanh nghiệp ghi nhận số nợ hàng chục tỷ đồng, gồm Công ty TNHH Xây dựng - Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Tân Vũ Minh (nợ 41,69 tỷ đồng), Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn (nợ 41,09 tỷ đồng) và Công ty CP Hưng Đạo Container (nợ 39,31 tỷ đồng).

Đáng chú ý, danh sách này còn có sự xuất hiện của nhiều cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, cơ sở giáo dục và tổ chức đoàn thể.

Trong đó, khối đơn vị hành chính gồm UBND phường 15 quận Bình Thạnh trước đây (nợ hơn 237 triệu đồng), UBND phường 14 quận Bình Thạnh trước đây (nợ hơn 194 triệu đồng), UBND phường 6 quận Bình Thạnh (nợ hơn 61,7 triệu đồng) và Phòng Giáo Dục - Đào tạo quận Bình Thạnh (nợ hơn 30,4 triệu đồng).

Ở khối giáo dục và đoàn thể, các đơn vị có tên gồm: Trường Trung Học Dân Lập Châu Á Thái Bình Dương (nợ hơn 895 triệu đồng), Trường Mầm Non 2 (nợ hơn 176 triệu đồng), Trường Trung cấp Nghề Bình Thạnh (nợ hơn 31,7 triệu đồng), Trường THCS Cửu Long (nợ hơn 31,6 triệu đồng), cùng các đoàn thể địa phương như quận Đoàn Bình Thạnh (nợ hơn 20,8 triệu đồng), Hội LHPN quận Bình Thạnh (nợ hơn 17 triệu đồng) và Nhà Thiếu nhi quận Bình Thạnh (nợ hơn 12,8 triệu đồng).

KHÁNH CHÂU