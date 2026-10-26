TPHCM cần hệ sinh thái hạ tầng đồng bộ để hút FDI công nghệ cao

Chiều 26-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu” tập trung thảo luận các giải pháp phát triển hạ tầng và không gian tăng trưởng mới cho TPHCM.

Các ý kiến nhấn mạnh thành phố cần kết nối hạ tầng giao thông, công nghiệp, công nghệ và tài chính thành hệ sinh thái đồng bộ để đón dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các bộ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính và hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp.

Hạ tầng phải gắn với khả năng triển khai dự án

Tại phiên thảo luận nhóm Hạ tầng và Không gian phát triển mới, ông Nick Chong, Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Arup, nhận định nhà đầu tư quốc tế không chỉ tìm kiếm những công trình riêng lẻ mà còn quan tâm đến các nền tảng tăng trưởng tích hợp, như hành lang vận tải, mạng lưới logistics, khu đổi mới sáng tạo và mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

Ông Nick Chong, Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Arup phát biểu tại chương trình CEO 500. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo ông Nick Chong, dòng vốn toàn cầu không thiếu, nhưng sẽ ưu tiên những dự án có tính sẵn sàng đầu tư, phương án triển khai khả thi và cơ chế phân bổ rủi ro rõ ràng. Vì vậy, hạ tầng, quy hoạch đất đai, công nghiệp và tài chính cần được phát triển gắn kết.

Cùng hướng tiếp cận này, ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, cho biết tập đoàn đang chuyển đổi hệ thống khu công nghiệp theo hướng thông minh, sinh thái và bền vững.

Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Becamex đã hợp tác quốc tế thành lập Trung tâm Sản xuất tiên tiến Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Tập đoàn cũng định hướng phát triển Khu đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc TPHCM gắn với hạ tầng giao thông kết nối, đồng thời mong muốn thành phố thúc đẩy các cơ chế đột phá để thu hút FDI công nghệ cao.

Doanh nghiệp đề xuất dự án cụ thể

Đưa ra các hướng hợp tác thực tế, ông Ge Jun, Giám đốc điều hành TOJOY Enterprise Services, cho biết, tập đoàn đang thúc đẩy danh mục 5 dự án hạ tầng - công nghệ mới tại TPHCM, tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sạch, robot xây dựng và kinh tế tầm thấp, gồm các ứng dụng drone và eVTOL.

Ông Ge Jun, Giám đốc điều hành TOJOY Enterprise Services. Ảnh: Hoàng Hùng

TOJOY đề xuất thiết lập cơ chế hợp tác với Văn phòng Chia sẻ Toàn cầu (GSO) trong 60-90 ngày tới, nhằm chuyển các cuộc đối thoại tại CEO 500 thành dự án đầu tư khả thi.

Trong khi đó, ông Peter James Opdahl, Chủ tịch ITO Group Holdings, thông tin, Việt Nam là trung tâm sản xuất chiến lược của tập đoàn trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp từ năm 2012. ITO đã được phê duyệt dự án theo cơ chế “Luồng xanh” (Green Lane) để triển khai nhà máy mới rộng 12.000m², phục vụ các ngành sản xuất công nghệ cao.

Ông Peter James Opdahl khuyến nghị Việt Nam phát triển sâu hơn chuỗi cung ứng phụ trợ, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia mạng lưới toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh đào tạo và chuyển giao công nghệ để kỹ sư trong nước làm chủ hoạt động nghiên cứu, thiết kế và sản xuất.

Ở lĩnh vực hàng không, ông Tô Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc thường trực Vietjet, nhấn mạnh cơ hội phát triển các không gian kinh tế mới quanh sân bay quốc tế Long Thành. Vietjet và Tập đoàn Sovico thúc đẩy hợp tác với các đối tác như Airbus, Rolls-Royce, hướng đến phát triển khu công nghiệp hàng không, tăng kết nối giao thông liên vùng và ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong vận hành.

Ông Phạm Phú Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TPHCM (HCMC C4IR) phát biểu tại chương trình CEO 500. Ảnh: Hoàng Hùng

Ông Phạm Phú Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TPHCM (HCMC C4IR) nhìn nhận, các ý kiến tại phiên thảo luận cho thấy, để thu hút dòng vốn FDI công nghệ cao, TPHCM không chỉ cần mở rộng hạ tầng mà còn phải bảo đảm tính kết nối, ổn định và khả năng triển khai dự án, qua đó chuyển lợi thế về quy mô và vị trí thành động lực tăng trưởng mới.

TPHCM cần khơi thông dòng vốn quốc tế

Thảo luận trong nhóm tài chính, ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank, nhận định nguồn vốn quốc tế không thiếu, nhưng nhiều dự án logistics, năng lượng và chuyển đổi xanh tại Việt Nam còn nhỏ lẻ, khó thẩm định hoặc có chi phí giao dịch cao. Các định chế tài chính có thể tập hợp những dự án tương đồng thành danh mục đủ lớn, qua đó phân tán rủi ro và giảm chi phí vốn.

Ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank phát biểu tại chương trình CEO 500. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Võ Hoàng Hải đề xuất phát hành trái phiếu xanh theo chuẩn quốc tế, hỗ trợ thành phố thu xếp trái phiếu đô thị để phát triển hạ tầng và tổ chức Hội nghị Tài chính xanh thường niên nhằm kết nối dự án với nhà đầu tư. Các lĩnh vực ưu tiên gồm cảng biển, logistics, khu thương mại tự do, năng lượng và công trình xanh.

Theo ông Marc Knapper, Chủ tịch Knapper Global Advisors và cố vấn VIFC-HCMC, nhà đầu tư đang chuyển từ câu hỏi có nên đầu tư vào Việt Nam sang tìm cách triển khai nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Ông Marc Knapper, Chủ tịch Knapper Global Advisors và cố vấn VIFC-HCMC. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để đón dòng vốn vào sản xuất, bán dẫn, năng lượng sạch và hạ tầng, ông đề xuất TPHCM phát triển các dịch vụ tài chính quốc tế như tài trợ thương mại, phòng ngừa rủi ro và thanh toán xuyên biên giới; sớm công bố danh mục dự án hạ tầng xanh ưu tiên, khuyến khích phát hành trái phiếu hạ tầng qua VIFC-HCMC. Thành phố cũng cần có cơ chế một cửa phản hồi nhanh, quy trình cấp phép nhất quán và tận dụng các chính sách đặc thù để thu hút nhân tài, nhà đầu tư. Knapper Global Advisors cam kết kết nối các định chế tài chính Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc với thành phố.

Ông Don Lâm, Giám đốc và cổ đông sáng lập VinaCapital. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Don Lâm, Giám đốc và cổ đông sáng lập VinaCapital, nhấn mạnh công nghệ là động lực tăng trưởng cốt lõi để TPHCM vươn lên thành trung tâm tài chính và thương mại quốc tế. Bên cạnh kết nối nhà đầu tư toàn cầu và tham gia hoàn thiện chính sách, VinaCapital còn là nhà đầu tư sáng lập, quản lý Quỹ Đầu tư mạo hiểm TPHCM, hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ trong nước.

Ông San Eng, Chủ tịch WorkOptional.ai (Singapore), đề xuất Việt Nam không chỉ đầu tư hạ tầng trung tâm dữ liệu mà còn phát triển nền tảng vận hành nền kinh tế đại lý AI (Agent Economy), gồm hệ thống thanh toán, định danh và xác thực niềm tin. Ông kiến nghị TPHCM phối hợp với VIFC-HCMC và các nhà đầu tư AI quốc tế tổ chức phiên làm việc trước quý 1-2027, nhằm chuẩn hóa các tài sản Việt Nam thành sản phẩm có thể tiếp cận thị trường toàn cầu.

Các ý kiến cùng hướng đến yêu cầu đưa VIFC-HCMC trở thành đầu mối kết nối vốn, dịch vụ tài chính và công nghệ. Khả năng thu hút đầu tư sẽ phụ thuộc vào việc thành phố chuyển hóa các cơ hội thành danh mục dự án khả thi, cơ chế minh bạch và những giao dịch tài trợ thực chất.

MAI HOA - HẠNH NHUNG - ÁI VÂN