Đề xuất TPHCM đặt hàng doanh nghiệp ứng dụng AI chống ngập, giảm ùn tắc

Từ ứng dụng AI trong truy xuất hình ảnh và quản lý đô thị, chuyên gia đề xuất TPHCM đặt hàng doanh nghiệp phát triển giải pháp chống ngập, giảm ùn tắc giao thông và giám sát môi trường.

Ngày 26-10, tại TPHCM, tọa đàm “Từ năng lực tính toán đến giá trị kinh tế: Hệ sinh thái công nghệ cho hạ tầng AI” tập trung thảo luận giải pháp chuyển đầu tư công nghệ thành giá trị kinh tế. Tọa đàm thuộc Ngày Đổi mới sáng tạo mở 2026, trong chuỗi hoạt động Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Các diễn giả tham gia tọa đàm “Từ năng lực tính toán đến giá trị kinh tế: Hệ sinh thái công nghệ cho hạ tầng AI”. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Tuấn Huy, Phó Trưởng ban Công nghệ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, đề xuất TPHCM đặt hàng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo giải quyết những vấn đề cụ thể như ngập nước, ùn tắc giao thông và giám sát môi trường. Theo ông, giao nhiệm vụ gắn với nhu cầu thực tế sẽ giúp doanh nghiệp đưa công nghệ vào ứng dụng, thay vì chỉ dừng ở nghiên cứu hoặc thử nghiệm.

Dẫn chứng từ Hà Nội, ông Huy cho biết MobiFone đã tham gia triển khai hệ thống camera AI phục vụ điều tiết giao thông, xử lý vi phạm và hỗ trợ lực lượng chức năng truy tìm đối tượng. Với một số vụ việc, thời gian truy xuất hình ảnh giảm từ khoảng 5 ngày theo phương thức truyền thống xuống còn 3 giờ khi ứng dụng AI, tương đương giảm 97,5%.

Ông Huy cũng dẫn mô hình đô thị song sinh số tại quận Long Cương, thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), có diện tích khoảng 388km², dân số 4,18 triệu người. Theo phần trình bày, khoảng 310 lớp dữ liệu được tích hợp để mô phỏng 13.000 tòa nhà cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thông qua dữ liệu địa lý, mô hình thông tin công trình và nền tảng AI, cơ quan quản lý có thể theo dõi hệ thống điện, thoát nước; mô phỏng lượng mưa và phương án vận hành máy bơm, van nước để ứng phó ngập úng.

Khi xảy ra ùn tắc, dữ liệu camera AI kết hợp với cảm biến mực nước có thể hỗ trợ xác định ngập cục bộ có phải là nguyên nhân hay không. Từ đó, cơ quan quản lý có cơ sở phối hợp điều tiết giao thông và xử lý ngập, thay vì giải quyết từng vấn đề riêng lẻ.

Các đại biểu tham dự Ngày Đổi mới sáng tạo mở 2026 tại Thiskyhall Sala sáng 26-10. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Bà Doris Yeh, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Mirapath (Hoa Kỳ), nêu mức giá khoảng 2,6 triệu USD cho một tủ thiết bị tính toán AI, chưa kể nguồn điện, hệ thống làm mát, chuỗi cung ứng và nhân lực vận hành. Theo bà, hiệu quả đầu tư không chỉ phụ thuộc vào quy mô hạ tầng mà còn ở khả năng khai thác công nghệ để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Các ý kiến tại tọa đàm đề xuất TPHCM đầu tư đồng bộ hạ tầng tính toán, nền tảng AI dùng chung, dữ liệu bản đồ số, camera thông minh và hệ thống cảm biến Internet vạn vật (IoT). Trong đó, Nhà nước xác định nhu cầu và tạo cơ chế đầu tư; doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển giải pháp và triển khai ứng dụng.

Thành phố có thể huy động nguồn lực thông qua hợp tác công tư, quỹ đầu tư và các chương trình tài chính quốc tế để giảm áp lực ngân sách. Cơ chế đặt hàng gắn với nhiệm vụ cụ thể được kỳ vọng giúp doanh nghiệp đưa công nghệ vào sử dụng, thương mại hóa sản phẩm và phát triển thị trường ứng dụng AI trong nước.

Các đơn vị công bố hợp tác chiến lược hướng đến phát triển hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới tại Ngày Đổi mới sáng tạo mở 2026. Ảnh: HÙNG TRIỀU