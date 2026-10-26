TPHCM đón dòng vốn thế hệ mới, nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

Chiều 26-10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu”.

Chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu”, chiều 26-10-2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các địa phương, định chế tài chính, hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp cùng khám phá các cơ hội hợp tác và sáng kiến tăng trưởng mới cho TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh dự chương trình CEO 500, chiều 26-10-2026.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, TPHCM ưu tiên thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao gắn liền với công nghệ, hạ tầng năng lượng và tài chính bền vững, hướng tới mục tiêu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026. TPHCM tập trung thúc đẩy 4 nhóm động lực phát triển then chốt gồm: hạ tầng và không gian phát triển mới, Trung tâm Tài chính quốc tế, năng lượng sạch cùng kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Với tinh thần "rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ", TPHCM cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư để chuyển hóa các đối thoại thành dự án hợp tác thực chất. Về tầm nhìn chiến lược, TPHCM không chỉ là thị trường lớn nội địa mà định vị trở thành cửa ngõ kết nối Việt Nam với dòng vốn, công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển cho cả khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại chương trình CEO 500, chiều 26-10-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trình bày tham luận “Góc nhìn toàn cầu: Làn sóng tăng trưởng tiếp theo”, ông Fazurin Jamaludin, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào, nhận định, chu kỳ công nghệ do AI dẫn dắt đang là động lực quan trọng thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư công nghệ trên toàn cầu.

Đánh giá cao đà tăng trưởng kinh tế tích cực của Việt Nam, đại diện IMF khuyến nghị trong ngắn hạn cần ưu tiên ổn định giá cả và giữ vững dư địa tài khóa, kết hợp tăng cường hợp tác quốc tế về quy tắc thương mại, an ninh năng lượng và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Về trung và dài hạn, để duy trì đà tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách cơ cấu, trọng tâm là nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý đầu tư công và phát triển thị trường vốn.

Ông Fazurin Jamaludin, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào phát biểu tại chương trình CEO 500, chiều 26-10-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Từ góc nhìn của một đô thị đang chủ động hội nhập và vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, việc nắm bắt các xu hướng dịch chuyển của dòng vốn và những động lực tăng trưởng toàn cầu sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược trong tương lai.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) phát biểu tại chương trình CEO 500, chiều 26-10-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trình bày tham luận “TPHCM: Tư thế sẵn sàng cho nhà đầu tư thế hệ mới”, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC), nhấn mạnh yêu cầu dịch chuyển trọng tâm từ thu hút quy mô đầu tư sang làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng nội địa. VIFC-HCMC định vị là cầu nối chiến lược dẫn dắt nguồn vốn quốc tế đến với mạng lưới nghiên cứu và phát triển (R&D), nhân lực cùng doanh nghiệp Việt Nam.

Thành phố ưu tiên thu hút dòng vốn thế hệ mới vào các ngành công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tài chính số và công nghệ xanh. Tầm nhìn chiến lược là đưa Việt Nam chuyển dịch mạnh mẽ từ lắp ráp, gia công sang sở hữu trí tuệ, tự chủ công nghệ và khẳng định vị thế cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Các đại biểu quốc tế giao lưu tại sự kiện CEO 500, trong khuôn khổ diễn đàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

MAI HOA - HẠNH NHUNG - ÁI VÂN