Doanh nghiệp Việt bứt phá trên Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 được tổ chức tại TPHCM, tối 3-11, Tạp chí Fortune tổ chức vinh danh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Khối doanh nghiệp Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ với tổng doanh thu đạt 177 tỷ USD, tăng trưởng 10,5%.

Đây là lần thứ 3, Tạp chí Fortune công bố Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 nhằm ghi nhận quy mô doanh thu ấn tượng của các tập đoàn kinh tế hàng đầu khu vực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà (bìa phải) cùng đại diện Fortune trao chứng nhận vinh danh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), xếp hạng 11 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo số liệu từ Fortune, 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á đã đóng góp tổng doanh thu lên tới 1.800 tỷ USD, tăng 3,4% so với kỳ xếp hạng trước.

Trong kỳ xếp hạng này, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng chính của khu vực khi có đến 72 đại diện. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp Việt Nam đạt 177 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 10,5%, cao gấp 3 lần tỷ lệ tăng trưởng bình quân của toàn khối Đông Nam Á.

Danh sách các đại diện Việt Nam được vinh danh có các tập đoàn Nhà nước giữ vai trò đầu tàu và khối doanh nghiệp tư nhân năng động.

Ở khối năng lượng và công nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) giữ vị trí cao nhất trong các doanh nghiệp Việt (Top 11), tiếp theo là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem (148), Tập đoàn Gelex (208) và Stavian Chemical (227).

Khối bất động sản, công nghệ và sản xuất: Vingroup dẫn đầu khối tư nhân với vị trí 26, Tập đoàn Công nghệ FPT Top 130, Tổng thầu Xây dựng Coteccons xếp vị trí 285.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà (bìa phải) cùng đại diện Fortune trao chứng nhận vinh danh Tập đoàn Vingroup, xếp hạng 26 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khối bán lẻ và sản xuất tiêu dùng: Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đứng thứ 164, FPT Retail đạt Top 170, Nông nghiệp công nghệ cao AgriS xếp vị trí 256.

Khối tài chính - ngân hàng - bảo hiểm: Ngân hàng Agribank (Top 45), Techcombank (Top 103), HD Bank (Top 121) và Tập đoàn Bảo Việt (Top 159).

Đại diện các doanh nghiệp được vinh danh tại Fortune Southeast Asia 500. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm nay tiếp tục vinh danh những tập đoàn đa quốc gia hàng đầu ASEAN như: Wilmar International (Top 4), DBS Bank (Top 8), UOB (Top 15) từ Singapore; Siam Cement Group - SCG (Top 22), Central Retail (Top 40) từ Thái Lan; Telkom Indonesia (Top 33) từ Indonesia; Gamuda (Top 99) từ Malaysia cùng nhiều thương hiệu lớn khác trong các lĩnh vực cảng biển, hàng không, hạ tầng và y tế...

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ÁI VÂN - MAI HOA - ĐÌNH DƯ