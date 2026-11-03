Kinh tế

Đề xuất phạt một doanh nghiệp 180 triệu đồng vì vi phạm về quảng cáo sữa

SGGPO

Chiều 3-11, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM thông tin, lực lượng chức năng phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh sữa và sản phẩm dinh dưỡng trẻ em vi phạm quy định và đề xuất xử phạt 180 triệu đồng.

Đề xuất phạt một doanh nghiệp 180 triệu đồng vì vi phạm về quảng cáo sữa

Trước đó, tiếp nhận phản ánh từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) và công văn của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM giao Đội Quản lý thị trường số 14 xác minh một doanh nghiệp trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì.

QLLT 3.11.jpg
Quản lý thị trường TPHCM làm việc với đại diện doanh nghiệp

Qua làm việc với người đại diện doanh nghiệp và tham khảo ý kiến Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp có 3 hành vi vi phạm.

Thứ nhất là quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi. Đây là hành vi bị nghiêm cấm, theo Luật Quảng cáo (Khoản 4 Điều 7) và Nghị định 100/2014/NĐ-CP (Khoản 1 Điều 6). Kế đến là áp dụng chương trình giảm giá đối với sản phẩm thuộc diện cấm khuyến mãi. Cuối cùng là không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa vào hoạt động.

Đội Quản lý thị trường số 14 đã lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ qua Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, báo cáo Giám đốc Sở Công thương TPHCM để trình Chủ tịch UBND TPHCM ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Tin liên quan
THI HỒNG

Từ khóa

sữa vi phạm quảng cáo quản lý thị trường TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn