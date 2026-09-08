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Chuẩn bị cho kỳ họp HĐND TPHCM tháng 9

Chuẩn bị cho kỳ họp HĐND TPHCM tháng 9

SGGPO
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Sáng 5-9, Thường trực và lãnh đạo các Ban HĐND Thành phố đồng loạt tham dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại nhiều trường THCS, THPT trên địa bàn, động viên thầy cô và học sinh bước vào năm học mới với nhiều thắng lợi mới.

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Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trần Hưng Đạo - Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Tân Hải, TPHCM). Ảnh: NGUYỄN NAM

Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức thành công phiên giải trình về “Công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố” theo Kế hoạch 941.

Theo đó, chiều 3-9, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức phiên giải trình về “Công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố” theo Kế hoạch 941, trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM chủ trì phiên giải trình. Phiên giải trình tập trung 3 nhóm vấn đề gồm: cải cách thể chế và hành chính công; cải cách thủ tục hành chính; cải cách chế độ công vụ.

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Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng điều hành phiên giải trình
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Phiên giải trình về công tác cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM do Thường trực HĐND TPHCM tổ chức. Ảnh: THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG

Ngoài ra, Các Ban HĐND cũng đẩy mạnh kiểm tra, giám sát chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công, xử lý tài sản công khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời tích cực khảo sát thực tế tại các cơ sở giáo dục, bảo vệ trẻ em và các sở, ngành.

Về công tác tham mưu, phục vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố trong Tuần 35 đã chủ động thẩm định, tổng hợp báo cáo chuyên sâu, bảo đảm phục vụ chu đáo cho phiên giải trình của Thường trực HĐND và các đoàn giám sát.

Công tác thông tin, tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả cao qua cổng thông tin điện tử và hệ thống truyền thông số của HĐND TPHCM.

Dư luận cử tri trong tuần qua bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng trước những định hướng lớn của Thành phố, đồng thời đánh giá cao sự đồng hành sát sao của HĐND Thành phố đối với ngành giáo dục và công tác cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

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SGGPO

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