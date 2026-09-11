Khám phá lò bánh trung thu gần 80 năm tuổi nức tiếng ở TPHCM

Hàng năm, cứ vào đầu tháng 7 Âm lịch, lò bánh của gia đình anh Văn Chí Thắng lại đỏ lửa. Những người con trong gia đình, dù mỗi người đã có một công việc, một cuộc sống riêng, lại trở về bên lò bánh của cha ông.

Nghề làm bánh của gia đình anh Văn Chí Thắng có từ gần 80 năm trước. Anh Thắng là truyền nhân đời thứ 3 của gia đình. Hiện thương hiệu được 5 anh chị em anh cùng chung tay gìn giữ. Điều đặc biệt là cả 5 người đều có những công việc và hướng đi riêng. Nhưng cứ đến mùa bánh, họ lại thu xếp công việc, trở về cùng nhau vận hành lò bánh của gia đình.

Từ đầu tháng 7 Âm lịch, lò bánh của gia đình anh Văn Chí Thắng bắt đầu đỏ lửa

Mùa bánh của Văn Hòa Lạc không kéo dài quanh năm. Từ đầu tháng 7 Âm lịch, lò bắt đầu hoạt động nhộn nhịp và duy trì đến hết Tết Trung thu.

Trong khu vực sản xuất rộng hơn 300m², hơn 20 người thợ tất bật với từng công đoạn. Người cán bột, người làm nhân, người chia bột, người nặn bánh, người đóng mộc, người đưa bánh vào lò nướng. Sau khi ra lò, hàng trăm chiếc bánh xếp ngay ngắn nằm “nghỉ”, chờ nguội đến khi nguội hẳn rồi mới được đưa vào đóng gói.

Lớp bột của bánh da dộp được xử lý qua nhiều công đoạn để bánh có được lớp da hoàn hảo, không nứt vỡ khi thành phẩm

Ở Văn Hòa Lạc, nhiều công đoạn làm bánh được thực hiện thủ công

So với trước đây, nhiều công đoạn đã có máy móc hỗ trợ. Khuôn gỗ được thay bằng khuôn hơi, máy trộn nhân và máy chia bột giúp giảm sức người, lò than được thay bằng lò nướng điện. Nhưng máy móc chỉ hỗ trợ chứ không thay thế được đôi bàn tay khéo léo của những người thợ làm bánh.

Văn Hòa Lạc hiện chỉ sản xuất hai dòng bánh là bánh trung thu và bánh da dộp. Bánh trung thu có những vị quen thuộc như đậu xanh, dừa, thập cẩm. Trong khi đó, bánh da dộp là dòng bánh được nhiều khách hàng tìm mua khi đến Long Điền. Với loại bánh này, hầu hết các công đoạn vẫn được làm thủ công. Người thợ tự tay cán bột, làm nhân, nắn bánh sao cho tròn đều, đẹp mắt. Từ công thức, hương vị đến sự cầu kỳ trong hàng chục công đoạn vẫn được “bảo toàn” qua hơn nửa thế kỷ.

Anh Thắng cho biết lớp da là một trong những đặc điểm dễ nhận ra nhất của bánh da dộp Long Điền. Lớp vỏ vàng óng, dày hơn so với nhiều loại bánh pía khác, ôm trọn phần nhân bên trong. Chỉ một chiếc bánh nhưng bên trong kết hợp 3 loại nhân gồm đậu xanh, khoai môn và thập cẩm.

Bao bánh là công đoạn khó nhất, cần sự khéo léo để vỏ bánh không bị rách. Những chiếc bánh tròn đều được đóng mộc Văn Hòa Lạc, sau đó được quét thêm một lớp lòng đỏ trứng gà

Khi cắt bánh, có thể nhìn rõ từng lớp da, lớp nhân, nhưng tổng thể vẫn hòa quyện đẹp mắt và hấp dẫn. Vỏ bánh mềm, nhân dẻo, thơm vị khoai môn và đậu xanh, kết hợp với vị bùi của các loại hạt, vị thơm ngậy, đậm đà của trứng muối tạo nên một hương vị đặc trưng và khó quên.

Tại cơ sở Văn Hòa Lạc, mỗi ngày làm khoảng 700-800 chiếc bánh nhỏ và từ 100-200 chiếc bánh lớn. Chiếc bánh da dộp có kích thước lớn nhất ở đây có đường kính khoảng 20 cm, nặng tới 1,4 kg với 14 trứng. Đây cũng là loại bánh thường được khách đặt làm quà hoặc dùng trong những dịp sum họp gia đình.

Những chiếc bánh ra lò và được bán trong ngày

Anh Văn Chí Thắng cho biết, một trong những nguyên tắc được gia đình anh Thắng giữ nhiều năm qua là không sử dụng chất bảo quản. Vì vậy, hạn sử dụng bánh khá ngắn, chỉ trong vòng 10 ngày. Cơ sở chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng và sản xuất dư một ít để bán lẻ nên bánh làm đến đâu bán hết đến đó. Mỗi công đoạn đều có thành viên trong gia đình theo sát.

Bánh da dộp có 3 lớp nhân trong 1 chiếc bánh

Giữa thời điểm nhiều sản phẩm đặc sản được mở rộng thị trường bằng hệ thống đại lý, cửa hàng và các sàn thương mại điện tử, Văn Hòa Lạc lại có hướng đi… ngược lại. Lò bánh không quảng cáo, không mở đại lý, không có chi nhánh và không bán trên các sàn thương mại điện tử. Khách muốn mua bánh Văn Hòa Lạc thường phải tìm đến tận nơi hoặc đặt trực tiếp với cơ sở. Với cách bán hàng tưởng như “đi ngược” ấy, vào mùa Trung thu, mỗi ngày, vẫn có tới hàng trăm, thậm chí gần ngàn chiếc bánh được làm ra và tiêu thụ hết.

Khách muốn mua bánh phải tới tận nơi hoặc liên hệ đặt hàng

“Chúng tôi muốn giữ nghề theo cách riêng của mình. Bánh không sản xuất ồ ạt mà chỉ làm theo đơn đặt hàng, để những chiếc bánh tươi ngon nhất đến được tay khách hàng. Chúng tôi không mở đại lý hoặc thêm cơ sở sản xuất, chấp nhận làm ít để giữ gìn chất lượng”, anh anh Văn Chí Thắng chia sẻ.

KHÁNH CHI - Trình bày: HỮU VI