Ngày hội đến trường của 26 triệu học sinh, sinh viên

Việc tổ chức lễ khai giảng đồng loạt trên toàn quốc, gắn với khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Đây cũng là hoạt động góp phần lan tỏa những kết quả bước đầu sau một năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT.
Sau lễ chào cờ và video giới thiệu các trường nội trú ở biên giới, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đọc thư gửi ngành giáo dục của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với truyền thống hiếu học của dân tộc, lòng tận tụy của đội ngũ nhà giáo và khát vọng của thế hệ trẻ, năm học 2026-2027 sẽ mở ra những bước tiến mới cho giáo dục nước nhà.
Tại các điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS ở địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, khu vực miền núi phía Bắc, giáo viên, học sinh, phụ huynh chia sẻ về niềm hạnh phúc được học tập trong những lớp học khang trang, hiện đại.
Tại TPHCM, lễ khai giảng diễn ra sáng 5-9 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Từ điểm cầu chính tại Trường THPT Trần Khai Nguyên kết nối đồng loạt đến tất cả cơ sở giáo dục để tiếp sóng chương trình chung toàn quốc từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30.
Thành phố tổ chức 102 đoàn đại biểu do lãnh đạo thành phố làm trưởng đoàn, dự khai giảng tại các cơ sở giáo dục tiêu biểu, trường chuyên, trường nội trú, trường mới thành lập và các đơn vị nhận khen thưởng.
TPHCM triển khai mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học và Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027”. Vào ngày khai giảng 5-9, toàn bộ 53/53 dự án đã hoàn thành, Thành phố chính thức đưa vào sử dụng 1.027 phòng học mới.
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dự lễ khai giảng cùng thầy và trò Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Bình Hưng Hoà, TPHCM). Trong năm học mới, Trường THCS Nguyễn Trãi khánh thành Phòng học STEM, đây là món quà của lãnh đạo Thành ủy TPHCM tặng các em học sinh, với kinh phí xây dựng phòng học khoảng 1,5 tỷ đồng.
Cùng với đông đảo học sinh cả nước, sáng 5-9 hàng triệu học sinh tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên nô nức đón chào lễ khai giảng năm học mới 2026 – 2027.
Tại tỉnh Lâm Đồng, năm học 2026 – 2027 có 1.593 cơ sở giáo dục, trong đó có 770 điểm trường lẻ với 840.801 học sinh từ mầm non đến cấp THPT. Đặc biệt, trong năm học 2026 – 2027, tỉnh Lâm Đồng đưa vào sử dụng 2 trường nội trú liên cấp biên giới tại hai xã Thuận An và Quảng Trực.
Tại đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), hơn 7.300 học sinh cũng hòa chung không khí khai trường. Năm học này, sau khi sắp xếp mạng lưới trường lớp, đặc khu còn 6 trường ở các cấp học. Trong đó, Trường THCS Phú Quý và Trường Tiểu học Phú Quý được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường cùng cấp.
Trường THPT Ngô Quyền là trường THPT duy nhất trên đảo. Trường có 26 lớp với 934 học sinh. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sách giáo khoa và các điều kiện dạy học. Đến nay, 100% học sinh có sách giáo khoa; những trường hợp khó khăn được hỗ trợ để bảo đảm việc học ngay từ đầu năm.
Sáng 5-9, thầy và trò 4 trường tiểu học tại đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lễ khai giảng trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi.
Tại các điểm trường trên đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây, ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường học được chỉnh trang sạch đẹp. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu trang trí trang trọng; bàn ghế, lớp học, sân trường được vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp. Những học sinh trong bộ quần áo mới, mang theo sách vở, đồ dùng học tập háo hức đến trường, tạo nên không khí đặc biệt trong ngày hội khai trường giữa biển trời Tổ quốc.
Cùng với hàng chục triệu học sinh trên cả nước, thầy và trò tại đặc khu Trường Sa hân hoan bước vào năm học mới 2026-2027. Việc tổ chức lễ khai giảng đồng loạt trên toàn quốc - từ đất liền cho đến các xã biên giới và hải đảo xa xôi thể hiện sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước đối với nền giáo dục nước nhà, đồng thời thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo ngay từ những ngày đầu năm học mới.