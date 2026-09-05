Ngày hội đến trường của 26 triệu học sinh, sinh viên

Việc tổ chức lễ khai giảng đồng loạt trên toàn quốc, gắn với khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Đây cũng là hoạt động góp phần lan tỏa những kết quả bước đầu sau một năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sau lễ chào cờ và video giới thiệu các trường nội trú ở biên giới, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đọc thư gửi ngành giáo dục của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với truyền thống hiếu học của dân tộc, lòng tận tụy của đội ngũ nhà giáo và khát vọng của thế hệ trẻ, năm học 2026-2027 sẽ mở ra những bước tiến mới cho giáo dục nước nhà.

Tại các điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS ở địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, khu vực miền núi phía Bắc, giáo viên, học sinh, phụ huynh chia sẻ về niềm hạnh phúc được học tập trong những lớp học khang trang, hiện đại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Lào Cai, sáng 5-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Clip: PHAN THẢO - THANH CHIÊU

Cô Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng, Hà Nội, đánh trống khai trường. Clip: ĐỖ TRUNG

Cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh ngày khai giảng, sáng 5-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, sáng 5-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại TPHCM, lễ khai giảng diễn ra sáng 5-9 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Từ điểm cầu chính tại Trường THPT Trần Khai Nguyên kết nối đồng loạt đến tất cả cơ sở giáo dục để tiếp sóng chương trình chung toàn quốc từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30.

Sáng 5-9 tại Trường THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông, TPHCM), đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đánh hồi trống khai trường. Tiếng trống rộn rã báo hiệu một năm học mới bắt đầu, tiếp thêm niềm tin và năng lượng cho các em học sinh trên chặng đường phía trước. Clip: THANH CHIÊU

Thành phố tổ chức 102 đoàn đại biểu do lãnh đạo thành phố làm trưởng đoàn, dự khai giảng tại các cơ sở giáo dục tiêu biểu, trường chuyên, trường nội trú, trường mới thành lập và các đơn vị nhận khen thưởng.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT Trần Khai Nguyên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường THPT Trần Khai Nguyên. Clip: THANH CHIÊU

Không khí rộn ràng tại Trường THPT Trần Khai Nguyên trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM triển khai mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học và Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027”. Vào ngày khai giảng 5-9, toàn bộ 53/53 dự án đã hoàn thành, Thành phố chính thức đưa vào sử dụng 1.027 phòng học mới.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trần Hưng Đạo - Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Tân Hải, TPHCM). Ảnh: NGUYỄN NAM

Bước vào năm học mới với 41 lớp, hơn 1.800 học sinh cùng 100% giáo viên đạt chuẩn, Trường THPT Trần Hưng Đạo - Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy. Ảnh: NGUYỄN NAM

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dự lễ khai giảng cùng thầy và trò Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Bình Hưng Hoà, TPHCM). Trong năm học mới, Trường THCS Nguyễn Trãi khánh thành Phòng học STEM, đây là món quà của lãnh đạo Thành ủy TPHCM tặng các em học sinh, với kinh phí xây dựng phòng học khoảng 1,5 tỷ đồng.

Thầy trò Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) vui đón năm học mới. Thực hiện: THU HƯƠNG - THỤY QUYÊN

Cùng với đông đảo học sinh cả nước, sáng 5-9 hàng triệu học sinh tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên nô nức đón chào lễ khai giảng năm học mới 2026 – 2027.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Ia Púch. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại tỉnh Lâm Đồng, năm học 2026 – 2027 có 1.593 cơ sở giáo dục, trong đó có 770 điểm trường lẻ với 840.801 học sinh từ mầm non đến cấp THPT. Đặc biệt, trong năm học 2026 – 2027, tỉnh Lâm Đồng đưa vào sử dụng 2 trường nội trú liên cấp biên giới tại hai xã Thuận An và Quảng Trực.

Học sinh hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), hơn 7.300 học sinh cũng hòa chung không khí khai trường. Năm học này, sau khi sắp xếp mạng lưới trường lớp, đặc khu còn 6 trường ở các cấp học. Trong đó, Trường THCS Phú Quý và Trường Tiểu học Phú Quý được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường cùng cấp.

Trường THPT Ngô Quyền là trường THPT duy nhất trên đảo. Trường có 26 lớp với 934 học sinh. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sách giáo khoa và các điều kiện dạy học. Đến nay, 100% học sinh có sách giáo khoa; những trường hợp khó khăn được hỗ trợ để bảo đảm việc học ngay từ đầu năm.

Tại TP Huế, hơn 302.000 học sinh chính thức bước vào năm học mới. Ảnh: VĂN THẮNG

Nụ cười các em học sinh trong ngày khai giảng ở Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đakrông. Ảnh: ĐỨC NGHĨA

Lực lượng chức năng và người dân xã Yên Hòa (Nghệ An) hỗ trợ đưa 150 học sinh, phụ huynh ở các bản Hội Nguyên, Yên Thắng, Yên Lập… vượt qua khe Hội Nguyên rộng khoảng 35m, nước chảy xiết để đến trường dự khai giảng an toàn trong sáng 5-9. Ảnh: ĐỨC HẢI

Sáng 5-9, thầy và trò 4 trường tiểu học tại đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lễ khai giảng trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi.

Tiếng trống khai trường rộn rã ở đặc khu Trường Sa. Clip: THÀNH VŨ - ĐỖ TRUNG - THANH QUANG

Tại các điểm trường trên đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây, ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường học được chỉnh trang sạch đẹp. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu trang trí trang trọng; bàn ghế, lớp học, sân trường được vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp. Những học sinh trong bộ quần áo mới, mang theo sách vở, đồ dùng học tập háo hức đến trường, tạo nên không khí đặc biệt trong ngày hội khai trường giữa biển trời Tổ quốc.

Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Trường Sa

Cùng với hàng chục triệu học sinh trên cả nước, thầy và trò tại đặc khu Trường Sa hân hoan bước vào năm học mới 2026-2027. Việc tổ chức lễ khai giảng đồng loạt trên toàn quốc - từ đất liền cho đến các xã biên giới và hải đảo xa xôi thể hiện sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước đối với nền giáo dục nước nhà, đồng thời thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo ngay từ những ngày đầu năm học mới.