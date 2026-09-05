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Những điểm mới mang tính bước ngoặt từ năm học 2026-2027

SGGPO

Năm học 2026 - 2027 đánh dấu bước ngoặt của ngành giáo dục Việt Nam với mô hình trường học mới sau đợt tái cấu trúc quy mô cả nước và quyết tâm đi vào chất lượng giáo dục thực chất.

LÂM AN - THỤY QUYÊN

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điểm mới bước ngoặt năm học 2026-2027 ngành giáo dục Việt Nam mô hình trường học mới giáo dục thực chất

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