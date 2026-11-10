Dự báo TPHCM tiếp tục oi nóng, nắng từ sáng đến đầu giờ chiều

Mưa đã giảm ở phía Bắc, nhưng vùng mưa lớn đang phát triển và tập trung ở Trung Trung bộ và phía Bắc của Nam Trung bộ. Hà Nội còn 15-16 độ C vào lúc sáng sớm (giảm thêm 2 độ C so với hôm qua 9-11).