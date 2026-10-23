Phối hợp bảo đảm an toàn cho sân bay Long Thành

Chiều 23-10, UBND phường Long Thành (TP Đồng Nai) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác, dự kiến từ tháng 12-2026.

Lễ ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho sân bay Long Thành

Theo quy chế, hai bên phối hợp kiểm tra hàng rào an ninh, rà soát đường mòn, lối mở, kiểm soát nguy cơ uy hiếp an toàn bay, nhất là hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV). Hai bên thiết lập đầu mối tiếp nhận thông tin 24/24 giờ về UAV hoạt động gần sân bay; kiểm soát việc sử dụng đèn laser, nguồn phát sinh khói, bụi và các điểm thu hút chim, động vật hoang dã trong khu vực lân cận.

Công tác ứng phó khẩn nguy, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn tàu bay được phối hợp triển khai, trong đó chú trọng huy động lực lượng, phương tiện, sơ cấp cứu, bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông.

Các tuyến kết nối sân bay, gồm tuyến số 1 (T1), tuyến số 2 (T2), các nút giao và đường dân sinh quanh sân bay cũng được tăng cường điều tiết, xử lý ùn tắc, tai nạn và vi phạm trật tự đô thị.

Buổi lễ ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho sân bay Long Thành

Hai bên đồng thời phối hợp chương trình thử nghiệm vận hành sân bay (ORAT), dự kiến triển khai liên tục từ tháng 9 đến tháng 12-2026. Cảng hàng không quốc tế Long Thành xây dựng kịch bản, bố trí phương tiện trung chuyển, hậu cần; địa phương vận động tình nguyện viên đóng vai hành khách, phối hợp điều tiết giao thông, kết nối cơ sở y tế và bố trí lực lượng cấp cứu phục vụ các đợt thử nghiệm.

Ngoài ra, hai bên phối hợp tuyên truyền văn hóa an toàn hàng không tại trường học, khu dân cư; hỗ trợ thông tin nhà ở, thủ tục cư trú cho người lao động, đồng thời kết nối thông tin tuyển dụng, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, tạo điều kiện để người dân địa phương, nhất là các hộ bị thu hồi đất phục vụ dự án, tiếp cận việc làm tại sân bay.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết đơn vị đang tập trung nguồn lực hoàn thiện công trình và các điều kiện cần thiết, hướng tới đưa sân bay Long Thành vào khai thác từ tháng 12-2026. Việc phối hợp với chính quyền địa phương có ý nghĩa thiết thực trong bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao khả năng ứng phó tình huống, tạo sự sẵn sàng đồng bộ cho giai đoạn khai thác.

PHÚ NGÂN