Ngày 27-11, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Thông tư ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cấp THPT; trung học nghề; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học để lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Học sinh học Giáo dục quốc phòng và an ninh. Ảnh minh họa

Dự thảo quy định tổng thời lượng môn học GDQPAN đối với cấp THPT và trung học nghề là 105 tiết, trong đó lớp 10 có 35 tiết, lớp 11 có 35 tiết và lớp 12 có 35 tiết.

Đối với trình độ trung cấp, tổng thời lượng chương trình là 81 giờ; trình độ cao đẳng, đại học là 177 giờ. Mỗi giờ học được tính bằng 50 phút.

Việc tổ chức giảng dạy ở cấp THPT và trung học nghề được bố trí theo kế hoạch giáo dục của cả năm học. Các bài thực hành có thể được tổ chức giảng dạy tập trung theo lớp nhưng không quá 3 tiết trong một buổi học và không quá 1 buổi học trong một tuần.

Đối với trình độ trung cấp, chương trình gồm 2 học phần; đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng, đại học có thời lượng 96 giờ, gồm 2 học phần; đào tạo trình độ cao đẳng, đại học có thời lượng 177 giờ, gồm 4 học phần. Nội dung chương trình kết hợp kiến thức quốc phòng, an ninh với rèn luyện kỹ năng thực hành

Ở cấp THPT và trung học nghề, chương trình được phân bổ theo ba khối lớp, mỗi lớp 35 tiết.

Đối với lớp 10, nội dung tập trung vào lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; phòng, chống ma túy; phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; điều lệnh quân đội nhân dân và công an nhân dân; an ninh mạng, an ninh phi truyền thống; giới thiệu một số loại súng bộ binh, đội ngũ và kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương.

Đối với lớp 11, chương trình gồm các nội dung về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; phòng, chống tệ nạn xã hội; pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Luật Nghĩa vụ quân sự; thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo; kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân.

Đối với lớp 12, nội dung tập trung vào bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975; tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam; công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường quân đội, công an; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu và chạy vũ trang.

Đối với trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, chương trình được xây dựng theo các học phần, gồm: đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; công tác quốc phòng và an ninh; quân sự chung; kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.

Chương trình môn học GDQPAN được áp dụng thống nhất đối với từng cấp học, trình độ đào tạo. Cơ sở giáo dục công bố kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa...

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LÂM NGUYÊN