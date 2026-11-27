Sau khi Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT, dự kiến áp dụng từ năm 2027, nhiều giáo viên đã bày tỏ ý kiến đồng tình, tuy nhiên băn khoăn về đảm bảo quyền lợi thí sinh và hiệu quả triển khai trong thực tế.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TPHCM

Thầy Phạm Lê Thanh, Tổ trưởng chuyên môn Hóa học, Trường THPT Nguyễn Hiền (phường Bình Thới, TPHCM), cho biết: "Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT có nhiều điểm mới tích cực, thể hiện sự đổi mới trong tư duy quản trị kỳ thi theo hướng khách quan, công bằng, minh bạch và thực chất hơn".

Theo đó, việc bố trí thí sinh từ nhiều trường, điều động giáo viên coi thi từ các cơ sở giáo dục khác nhau, tăng cường sự tham gia giám sát của giảng viên đại học sẽ góp phần hạn chế những tác động chủ quan, giảm nguy cơ tiêu cực và bảo đảm sự công bằng giữa các thí sinh.

Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý kỳ thi với đề xuất lắp đặt camera trong phòng thi không chỉ góp phần phòng ngừa gian lận mà còn là cơ sở bảo vệ quyền lợi chính đáng của những học sinh và giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế thi, hướng đến một kỳ thi công bằng, minh bạch và có độ tin cậy cao, qua đó không chỉ bảo đảm quyền lợi của học sinh mà còn nâng cao giá trị của kết quả thi trong công tác tuyển sinh đại học.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TPHCM

Ở góc độ khác, theo thầy Nguyễn Ngọc Hưng, Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử, Trường THPT Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM), định hướng sửa đổi quy chế thi tốt nghiệp THPT theo hướng tăng cường an ninh, an toàn và minh bạch là cần thiết.

Tuy nhiên, giáo viên này cho rằng khi xây dựng quy định cần đặc biệt quan tâm tính khả thi trong thực tiễn. Cụ thể, việc bổ sung camera phải đi đôi với cơ chế bảo đảm kinh phí và kỹ thuật; việc điều động giáo viên cần gắn với chế độ, quyền lợi và điều kiện làm việc hợp lý; đồng thời cần có sự linh hoạt cho địa phương trong bố trí thí sinh và nhân sự.

"Một quy chế tốt không chỉ chặt chẽ về mặt quản lý mà còn phải khả thi, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi cho những người trực tiếp thực hiện. Ngoài ra, dự thảo đang tập trung vào việc kiểm soát con người và quy trình, song chưa thể hiện rõ sự cân bằng giữa trách nhiệm quản lý với điều kiện thực hiện nhiệm vụ", thầy Nguyễn Ngọc Hưng nêu ý kiến.

Theo đó, một kỳ thi nghiêm túc cần ba yếu tố: quản lý chặt chẽ, tổ chức khoa học và bảo đảm quyền lợi những người tham gia kỳ thi. Trong đó, quản lý chặt chẽ nhằm ngăn ngừa gian lận, sai phạm và tiêu cực; tổ chức khoa học đòi hỏi sự phân công hợp lý, quy trình rõ ràng, phương án dự phòng tốt.

Riêng yêu cầu bảo đảm quyền lợi những người tham gia kỳ thi gồm bảo đảm thí sinh được dự thi trong điều kiện an toàn, giáo viên được làm nhiệm vụ trong điều kiện phù hợp và được bảo đảm chế độ chính đáng.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng quy chế thi tốt nghiệp THPT cần tính đến sự khác biệt về điều kiện cơ sở vật chất trường lớp; cơ cấu đội ngũ; hệ thống giám sát thi cử... giữa đô thị và khu vực miền núi còn nhiều khó khăn. Trong đó, các giải pháp kỹ thuật chỉ mang tính tương đối, yếu tố con người với các yêu cầu về trách nhiệm, tính liêm khiết học thuật mới quyết định tính công bằng, hiệu quả của kỳ thi.

THU TÂM