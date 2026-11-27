Sáng 27-11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”. Nhiều ý kiến tâm huyết về đổi mới đánh giá, kiểm tra; bảo đảm tự chủ đại học...

Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo". Ảnh ĐÌNH TUỆ

Đề xuất xây dựng Khung quốc gia về đánh giá năng lực học sinh THPT

Đáng chú ý, tại hội thảo, PGS-TS Nghiêm Xuân Huy, Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, việc kiểm tra đánh giá tác động rất lớn tới việc dạy và học cũng như các định hướng chuyên môn trong nhà trường, đơn cử như việc học môn ngoại ngữ. Tuy nhiên, hiện chưa có công cụ rõ ràng để đánh giá.

Ông ví dụ, một trong thay đổi lớn mà chúng ta có thể nhận thấy là số thí sinh đạt điểm 10 của môn Toán. Trước năm 2024, không có thí sinh đạt điểm 10, nhưng đến năm 2025 và 2026, đặc biệt năm 2026, số lượng thí sinh đạt điểm 10 môn Toán rất cao. Năm 2026, thí sinh dưới điểm 5 môn Toán chỉ còn 38%. Điều này cho thấy đề thi đã tốt hơn, phân hóa cao hơn, nhưng dù vậy vẫn thiếu công cụ để đánh giá được chất lượng dạy học đã tăng lên hay chưa.

PGS-TS Nghiêm Xuân Huy - Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội.

﻿Ảnh ĐÌNH TUỆ

Từ phân tích dữ liệu công khai của hai kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (năm 2025, 2026), đồng thời trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, PGS-TS Nghiêm Xuân Huy đề xuất xây dựng Khung quốc gia về đánh giá năng lực học sinh THPT theo kiến trúc “một chuẩn đầu ra - ba tầng đánh giá - bốn vòng phản hồi” (chuẩn đầu ra là hệ thống yêu cầu cần đạt; ba tầng gồm đánh giá học tập trong lớp, đánh giá công nhận kết quả học tập và thi chuẩn hóa; bốn vòng phản hồi hướng tới học sinh, giáo viên, nhà trường và cơ quan quản lý), kèm cơ sở pháp lý cho cơ chế điều chỉnh liên trường.

Với khung quốc gia này, hoạt động thi kiểm tra đánh giá sẽ mạch lạc, rõ ràng, đem đến những kết quả tốt.

Mặt khác, để việc đánh giá bằng kết quả học bạ bảo đảm chính xác, không lạm phát điểm, ông đề xuất phương án “neo” điểm học bạ theo phổ điểm của bài thi THPT. Tức là có những đánh giá, phân tích phổ điểm thi THPT của thí sinh theo các môn học ở trong học bạ, điều này nhằm hạn chế việc lạm phát điểm học bạ, “ví dụ điểm 8,5 của học bạ tương ứng với 5,5 điểm thi THPT nếu có sự chênh lệch lớn”. Theo ông, nếu làm như vậy, giáo viên trong quá trình dạy và học, kiểm tra đánh giá sẽ phải bảo đảm xác thực hơn.

Đối với bài thi tuyển sinh, ông đề xuất cần phải xây dựng được một hồ sơ năng lực cho từng chương trình đào tạo thay vì một điểm số hoặc một phương thức tuyển sinh. Các trường phải chỉ ra để vào được chương trình này thì năng lực đầu vào của người học là gì, chứ không phải là điểm các môn thi là bao nhiêu. “Bộ GD-ĐT có thể ban hành một quy trình, mẫu chuẩn để các trường có hồ sơ năng lực đầu vào. Lúc đó, chúng ta có thể sử dụng bất kỳ một phương thức tuyển sinh nào phù hợp, miễn là đáp ứng được yêu cầu về năng lực đầu vào”, ông nêu.

Cũng theo ông, Đề án tổ chức thi trên máy tính cần có nghiên cứu tương đương riêng cho từng môn, công bố trước khi triển khai, và công bố phương pháp bảo đảm tính so sánh được giữa kết quả thi trên giấy và thi trên máy tính trong giai đoạn tổ chức song song.

PGS-TS Phan Thanh Bình. Ảnh ĐÌNH TUỆ

Bảo đảm quyền tự chủ đại học được thực thi thực chất

Quan tâm đến vấn đề tự chủ đại học ở Việt Nam, PGS-TS Phan Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, hiện vẫn tồn tại khoảng cách giữa quyền được quy định trong pháp luật và khả năng thực thi của các trường đại học công lập. Ông đề xuất ba định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, bảo đảm quyền tự chủ được thực thi thực chất. Đề án tự chủ cần là công cụ xác định sứ mạng, mục tiêu phát triển, nguồn lực và trách nhiệm giải trình, không trở thành một hình thức cấp phép hành chính mới. Những nội dung pháp luật đã giao cho cơ sở giáo dục đại học tự quyết không nên tiếp tục bị tái phê duyệt dưới hình thức khác; cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường giám sát việc sử dụng quyền tự chủ.

Thứ hai, không đồng nhất tự chủ với tự bảo đảm tài chính. Nguồn lực cần được phân bổ căn cứ vào sứ mạng, chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng trường. Một đại học nghiên cứu, cơ sở đào tạo định hướng ứng dụng hay trường đảm nhận đào tạo nhân lực cho vùng khó khăn cần có cơ chế đầu tư phù hợp. Ông đề xuất nghiên cứu cơ chế thỏa thuận phát triển trung hạn từ 3-5 năm giữa Nhà nước và các cơ sở giáo dục đại học, làm rõ nhiệm vụ, nguồn lực đầu tư, quyền chủ động và kết quả phải giải trình.

Thứ ba, tự chủ bên ngoài phải đi đôi với quản trị tốt bên trong. Các trường cần phân định rõ chức năng lãnh đạo, quyết định chiến lược và điều hành; bảo đảm tự chủ học thuật, vai trò phản biện của cộng đồng chuyên môn và cơ chế kiểm soát quyền lực.

GS-TS Nguyễn Quý Thanh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho rằng, cần tháo gỡ đồng bộ các rào cản để quyền tự chủ thực sự trở thành động lực phát triển của các cơ sở giáo dục đại học. Ông đề xuất đổi mới cơ chế trên năm phương diện. Trước hết, cần linh hoạt hóa chương trình đào tạo theo hướng mô-đun hóa, thay vì duy trì lộ trình cứng nhắc 4-6 năm như hiện nay. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi nhanh chóng thị trường lao động, nhu cầu học tập suốt đời ngày càng rõ nét, các trường cần phát triển những chương trình và học phần đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức, kỹ năng của người học...

PHAN THẢO