Chiều 27-11, tại Nhà Quốc hội diễn ra phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách, nguồn lực thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT". Cùng tham dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Trong phiên chiều, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã trình bày báo cáo trung tâm - đề dẫn về cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT”.

Hiệu quả chính sách cần được kiểm chứng bằng những thay đổi cụ thể

Theo Bộ trưởng, sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chúng ta đạt những kết quả nổi bật.

Tuy vậy, qua quá trình triển khai, một số điểm nghẽn và những vấn đề đặt ra như hệ thống chính sách đã tương đối hoàn thiện nhưng còn thiếu đồng bộ, năng lực tổ chức thực hiện cần tiếp tục được nâng cao. "Cùng thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, các địa phương bố trí đội ngũ giáo viên và bảo đảm điều kiện đi học nhưng có nơi còn lúng túng, đặc biệt là sau quá trình sắp xếp trường lớp và bố trí đội ngũ cán bộ quản lý", Bộ trưởng chỉ ra.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu, thừa giáo viên cục bộ vẫn xảy ra theo môn học, cấp học và địa bàn. Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng số còn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Một số đô thị còn thiếu trường học do dân số tăng nhanh. Cơ chế tài chính và phân bổ nguồn lực cần tiếp tục đổi mới theo hướng hiệu quả, công bằng và có trọng tâm...

Trên cơ sở đó, Bộ GD-ĐT đề xuất một định hướng đổi mới chính sách tạo đột phá trong giai đoạn tiếp theo 2026 – 2030, trong đó, đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả; tập trung nguồn lực, đầu tư có trọng tâm vào các năng lực dùng chung; gắn đào tạo với dự báo nhu cầu phát triển nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp; phát triển hệ thống giáo dục mở, linh hoạt và học tập suốt đời…

Bộ trưởng nhấn mạnh, hiệu quả chính sách cần được kiểm chứng bằng những thay đổi cụ thể: học sinh có đủ chỗ học và điều kiện học tập; nhà trường bố trí đủ giáo viên theo nhu cầu; công trình, thiết bị được khai thác hiệu quả; người tốt nghiệp có kỹ năng đáp ứng yêu cầu việc làm, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tiếp tục rà soát ngữ liệu văn hóa, lịch sử của sách giáo khoa...

Đáng chú ý, GS-TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục đã phát biểu về vấn đề rà soát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Ông cho biết, lần rà soát này sẽ không chỉ dừng lại ở câu chuyện về phát triển phẩm chất mà đây phải là một giá trị cốt lõi được đưa vào trong toàn bộ đời sống của nhà trường. Những phẩm chất này phải trở thành văn hóa của nhà trường, trở thành chuẩn mực ứng xử, phải được nêu gương bởi người lớn, được thực hành bởi trẻ em và đây là giá trị mà nhà trường cần bảo vệ.

“Chắc chắn rằng chúng ta không thể nào tiếp cận theo cách dạy cho học sinh trung thực bằng các câu chuyện trung thực, các bài học trung thực, mà nhà trường phải tôn trọng, bảo vệ sự trung thực ở trong môi trường của mình”, GS nêu.

GS-TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Theo GS-TS Lê Anh Vinh, điều chỉnh chương trình là một cơ hội rất lớn để giải quyết một số vấn đề, thách thức đặt ra, trong đó việc dạy học 2 buổi/ngày sẽ là cơ hội để thiết kế lại giáo dục.

“Hiện nay, việc dạy học buổi 1 và buổi 2 đang thiên về tăng thời lượng chứ không thêm thời gian, không thêm cơ hội phát triển cho học sinh, không thêm cơ hội để học sinh tự học cũng như trải nghiệm thực sự có hiệu quả trong việc học. Vì vậy, tới đây sẽ thiết kế lại chương trình giáo dục để thực sự bảo đảm việc dạy học 2 buổi/ngày, để học 2 buổi/ngày không phải là tăng thời lượng dạy học, không phải là luyện thêm các bài tập hay hoàn thành thêm nội dung, khiến tăng áp lực học tập.

Bên cạnh đó, sẽ thiết kế giáo dục một cách toàn diện, những tri thức nền tảng học sinh được tự học, các hoạt động nghiên cứu, giáo dục thể chất, các dự án trải nghiệm, hướng nghiệp và phát triển năng lực của học sinh. "Chúng ta phải mạnh dạn trong việc tinh giản các nội dung để dành thời gian cho những mục tiêu rất quan trọng này", GS-TS Lê Anh Vinh nhấn mạnh.

Về rà soát đối với sách giáo khoa, đây là nhiệm vụ thường xuyên. SGK luôn được đổi mới về hình thức như tăng các hoạt động khám phá, tăng thực hành, trò chơi, hoạt động kết nối với đời sống, gắn với văn hóa địa phương. Tuy nhiên, những đổi mới này có tăng được chiều sâu tư duy và tự học của học sinh hay không, vấn đề này theo GS Lê Anh Vinh, hiệu quả còn nằm ở việc triển khai ở các trường học, lớp học.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục rà soát ngữ liệu văn hóa, lịch sử của sách giáo khoa...

GS-TS Lê Anh Vinh đưa ra 5 kiến nghị trong việc rà soát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa. Thứ nhất, xác định rõ hệ giá trị và mục tiêu, cụ thể hóa để trở thành giá trị cốt lõi trong toàn bộ đời sống của nhà trường. Thứ hai, thiết kế lại chương trình trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, xác định tri thức cốt lõi, tiến trình năng lực, tính liên tục, giảm tải nội dung kỹ thuật. Thứ ba, thiết kế lại thời gian và không gian chương trình, đặc biệt trong bối cảnh dạy và học 2 buổi/ngày. Thứ tư, đảm bảo đồng bộ điều kiện thực hiện, thực nghiệm. Thứ năm, xây dựng một cơ chế quốc gia để theo dõi, đánh giá và điều chỉnh.

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