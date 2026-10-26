Dữ liệu kinh doanh trong tầm ngắm của tội phạm mạng

Khảo sát do Kaspersky công bố cho thấy dữ liệu khách hàng, thông tin nội bộ và dữ liệu nhân viên là những mục tiêu của tội phạm mạng nhằm vào doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trước các cuộc tấn công mạng, doanh nghiệp cần gia tăng các gảii pháp ATTT.

Khảo sát toàn cầu về doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), bao gồm khu vực châu Á – Thái Bình Dương, ghi nhận 87% người tham gia khảo sát cho biết doanh nghiệp từng gặp sự cố an ninh mạng trong năm qua.

Các hình thức tấn công được đánh giá gây thiệt hại nghiêm trọng nhất gồm khai thác lỗ hổng phần mềm (10%), phát tán mã độc trên diện rộng (7%) và xâm nhập qua truy cập từ xa (7%).

Tại châu Á – Thái Bình Dương, trong nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ từng gặp sự cố, những hậu quả được ghi nhận từ cuộc tấn công nghiêm trọng nhất gồm: dữ liệu cá nhân của khách hàng bị đánh cắp (25%); gián đoạn tạm thời các dịch vụ tương tác với khách hàng như website, gian hàng trực tuyến (23%); nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân của nhân viên (23%).

Một số kết quả khảo sát do Kaspersky công bố

Khảo sát cũng ghi nhận 21% doanh nghiệp chịu tổn thất tài chính; tỷ lệ tương đương bị mất dữ liệu vĩnh viễn, không thể khôi phục. Ngoài ra, 13% chịu thiệt hại không thể khắc phục đối với tài sản doanh nghiệp.

Về mục tiêu tấn công tại châu Á – Thái Bình Dương, đánh cắp dữ liệu cá nhân của khách hàng đứng đầu với 34%, tiếp đến là thông tin nội bộ nhạy cảm như dữ liệu tài chính, hồ sơ pháp lý (31%) và dữ liệu cá nhân của nhân viên (27%).

“Nghiên cứu của chúng tôi phản ánh mức độ phức tạp, đa dạng của hiểm họa an ninh mạng mà doanh nghiệp tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang phải đối mặt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực chống chịu vững vàng trên không gian mạng. Do đó, an toàn thông tin không phải nhiệm vụ riêng của phòng công nghệ thông tin. Việc xử lý rủi ro đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ phù hợp, ý thức bảo mật cùng thói quen an toàn trên không gian mạng gắn liền với mọi hoạt động vận hành” - Ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Kaspersky, chia sẻ.

KIM THANH