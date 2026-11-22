Công ty Cổ phần FANOS đã họp báo công bố Cộng đồng Văn hóa Số TPHCM trên nền tảng FANOS, đồng thời công bố hợp tác cùng nghệ sĩ Jack - J97, giới thiệu vũ trụ nhân vật mới Sunbound và hé lộ chuỗi sự kiện âm nhạc của nam nghệ sĩ trong năm 2027.

Ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch Công ty Cổ phần FANOS giới thiệu về Cộng đồng Văn hóa Số TPHCM trên ứng dụng FANOS

Cộng đồng Văn hóa Số TPHCM trên nền tảng FANOS, đánh dấu bước triển khai mô hình kết nối và tương tác trực tuyến phục vụ các hoạt động văn hóa tại thành phố. Đây là một trong những nội dung trong định hướng phối hợp giữa FANOS và Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nhằm ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quảng bá, tiếp cận và trải nghiệm văn hóa.

Nền tảng FANOS ghi nhận sự quan tâm của cộng đồng với Jack - J97

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trực tiếp vận hành Cộng đồng Văn hóa Số TPHCM, FANOS đảm nhiệm vai trò cung cấp hạ tầng công nghệ, hỗ trợ vận hành các hoạt động tương tác và kết nối người tham dự.

Nền tảng hướng đến hình thành một kênh thông tin trực tuyến để người dân cập nhật các chương trình, hoạt động văn hóa, đồng thời duy trì kết nối với các nội dung sau khi sự kiện kết thúc.

Jack - J97 tại sự kiện

Bên cạnh đó, FANOS giới thiệu mô hình Hộ chiếu Văn hóa số (Culture Pass), công cụ hỗ trợ người tham dự ghi nhận hành trình khám phá các không gian văn hóa. Thông qua việc tham gia các hoạt động trải nghiệm, người dùng có thể lưu giữ dấu ấn cá nhân bằng các vật phẩm văn hóa số và điểm kinh nghiệm (XP) trên nền tảng.

Mô hình góp phần kết hợp trải nghiệm trực tiếp với hoạt động tương tác trên môi trường số, tạo thêm phương thức để công chúng tiếp cận và tìm hiểu các giá trị văn hóa.

Khách mời dự họp báo công bố dự án

FANOS cũng công bố hợp tác cùng nghệ sĩ Jack - J97, nhằm hướng đến việc phát triển không gian kết nối chuyên biệt giữa nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ, kết hợp các hoạt động chia sẻ nội dung, tương tác và trải nghiệm trên nền tảng số.

Thông qua hợp tác, FANOS hướng đến mở rộng các hình thức kết nối giữa Jack - J97 và FC Đom Đóm. Người hâm mộ có thể cập nhật thông tin chính thức, theo dõi các dự án mới, tham gia hoạt động tương tác và tiếp cận những quyền lợi dành riêng cho cộng đồng.

Sunbound, vũ trụ nhân vật mới được Jack - J97 phát triển từ những ký ức, cảm xúc

Bên cạnh đó, chương trình công bố IP Agency đảm nhiệm vai trò đại diện thương mại đối với nghệ sĩ Jack - J97. Theo đó, IP Agency sẽ tham gia kết nối các cơ hội hợp tác thương mại, phát triển hình ảnh nghệ sĩ và khai thác giá trị từ những tài sản sáng tạo gắn với thương hiệu cá nhân.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại chương trình là phần giới thiệu Sunbound, vũ trụ nhân vật mới được Jack - J97 phát triển từ những ký ức, cảm xúc và khát vọng trong hành trình âm nhạc của mình. Trong Sunbound có hai phiên bản nhân vật đặc biệt, một đại diện cho Jack của những năm tháng tuổi trẻ đầy mộng mơ, một đại diện cho Jack ở hiện tại với sự trưởng thành và bản lĩnh hơn. Bên cạnh đó là Domi, nhân vật được xây dựng như hình ảnh đại diện cho cộng đồng Đom Đóm đã luôn đồng hành cùng nam nghệ sĩ.

KIM THANH