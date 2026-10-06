Bộ sưu tập Bách Linh Cổ Ký ứng dụng công nghệ Nomion cùng chip NFC

Startup công nghệ Phygital Labs vừa ra mắt bộ sưu tập Bách Linh Cổ Ký, là sản phẩm dòng Art Toy blind box lấy cảm hứng từ các hình tượng linh thú trong văn hóa cung đình Huế cùng những câu chuyện, ý nghĩa biểu tượng gắn với triều Nguyễn.

Sản phẩm Rồng Thiệu Trị nằm trong bộ sưu tập Bách Linh Cổ Ký

Bách Linh Cổ Ký được phát triển tiếp nối hành trình của Đế Đô Khảo Cổ Ký… đã tạo tiền đề để Phygital Labs tiếp tục phát triển những sản phẩm công nghiệp văn hóa dựa trên chất liệu di sản Huế.

Nếu Đế Đô Khảo Cổ Ký tập trung vào các bảo vật và cổ vật tiêu biểu của triều Nguyễn thì Bách Linh Cổ Ký mở rộng cách tiếp cận sang hình tượng linh thú cung đình. Bộ sưu tập gồm Rồng Thiệu Trị, Nghê Ngậm Ngọc, Voi Ré và Cóc Ba Chân.

Bộ sưu tập Bách Linh Cổ Ký

Trong khuôn khổ dự án này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cung cấp bản quyền số và xác thực nguồn gốc cho các sản phẩm, Phygital Labs đảm nhiệm việc nghiên cứu, công nghệ, thiết kế và phát triển sản phẩm.

Bách Linh Cổ Ký được tích hợp công nghệ Nomion vào từng mô hình, chip NFC được đặt dưới đế sản phẩm, cho phép người dùng chạm điện thoại để truy cập thông tin về nguồn cảm hứng, tìm hiểu câu chuyện và ý nghĩa của linh thú, tương tác với mô hình 3D, xác thực sản phẩm và định danh chủ sở hữu. Nội dung được phát triển song ngữ Việt – Anh.

Bộ sưu tập Đế Đô Khảo Cổ Ký

Nomion là giải pháp công nghệ do Phygital Labs phát triển, kết hợp công nghệ NFC và blockchain để định danh số vạn vật, góp phần kiến tạo tài sản số từ sản phẩm vật lý. Với Nomion, con chip NFC gắn trên vật phẩm chính là cầu nối giữa thế giới vật lý và những trải nghiệm số phong phú, người dùng dễ dàng tiếp cận được các nội dung đã được số hóa và “đóng gói” bên trong con chip.

Hiện Bách Linh Cổ Ký được phân phối tại Phủ Nội Vụ, Tả Vu, Tây Thái Hòa, Lăng Khải Định và Hue Heritage Corner tại AEON MALL Huế, đồng thời được mở bán trên các kênh trực tuyến. Việc mở rộng hệ thống phân phối từ không gian di tích đến trung tâm thương mại giúp bộ sưu tập tiếp cận nhiều hơn đến công chúng hơn, từ khách tham quan di sản, người dân địa phương đến khách du lịch và cộng đồng yêu thích sản phẩm sưu tầm.

KIM THANH