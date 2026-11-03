Samsung mở rộng trải nghiệm Trợ lý AI TV bằng tiếng Việt

Tiếp nối hành trình mở rộng ngôn ngữ bản địa trên hệ sinh thái Galaxy, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam công bố Bixby Tiếng Việt đã có mặt trên các mẫu TV Samsung tương thích, từ dòng Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, Crystal UHD và cả The Frame.

Với việc mở rộng Bixby Tiếng Việt lên TV, Samsung tiếp tục hành trình đưa công nghệ đến gần hơn với người dùng Việt Nam.

Bản cập nhật cho phép người dùng Việt Nam chuyển từ Bixby Lite sang trải nghiệm Bixby đầy đủ, mở rộng khả năng tương tác bằng Tiếng Việt và tiếp cận các tính năng nâng cao, bao gồm trải nghiệm Trợ lý AI TV bằng ngôn ngữ quen thuộc, mang đến cách tương tác tự nhiên và thuận tiện hơn với TV.

Việc mở rộng Bixby Tiếng Việt lên TV tiếp nối nỗ lực của Samsung trong việc đưa các trải nghiệm AI đến gần hơn với người dùng thông qua ngôn ngữ bản địa. Trước đó, Samsung đã mở rộng hỗ trợ tiếng Việt trên Bixby thuộc hệ sinh thái Galaxy, bên cạnh các trải nghiệm Galaxy AI. Từ thiết bị cá nhân đến màn hình giải trí chung của gia đình, Samsung tiếp tục hướng đến việc giúp người dùng tương tác với công nghệ một cách tự nhiên, thuận tiện và phù hợp hơn với nhu cầu hằng ngày.

Thông qua Trợ lý AI TV trên các mẫu tương thích, người dùng có thể đặt câu hỏi bằng Tiếng Việt để tìm kiếm thông tin, học hỏi kiến thức và khám phá những chủ đề mới ngay trên màn hình lớn. Người dùng có thể chủ động học hỏi theo nhu cầu và mối quan tâm của mình, từ học ngoại ngữ, tìm hiểu lịch sử, địa lý, khám phá kiến thức khoa học đến mở rộng hiểu biết về văn hóa và thế giới xung quanh,

Trợ lý AI TV còn hỗ trợ tìm hiểu công thức nấu ăn, khám phá địa điểm du lịch, cập nhật thông tin thể thao và phim ảnh. Đặc biệt, với khả năng hỗ trợ khám phá nội dung giải trí, Trợ lý AI TV giúp người dùng tìm hiểu thêm về chương trình đang xem và khám phá những nội dung liên quan, góp phần mang đến trải nghiệm xem TV trực quan và phong phú hơn.

Thông qua SmartThings, người dùng có thể kết nối TV với các thiết bị gia dụng tương thích như tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi và điều hòa không khí, qua đó quản lý và điều khiển các thiết bị trong nhà thuận tiện hơn.

Các tính năng như Pet Care và Family Care tiếp tục mở rộng những khả năng hỗ trợ đời sống gia đình trong hệ sinh thái Samsung, tùy thuộc vào thiết bị, thị trường và khả năng tương thích. Cùng với các công nghệ nâng cao trải nghiệm nghe nhìn như Nâng chuẩn hình ảnh bằng AI, Chế độ bóng đá AI, Chế độ Tách âm thanh bằng AI và Tính năng tạo hình nền bằng AI trên các mẫu TV hỗ trợ, Samsung hướng đến việc kết hợp giải trí, kết nối và tiện ích thông minh trong cùng một không gian sống.

Bà Nguyễn Huyền My, Giám đốc Ngành hàng Điện tử Tiêu dùng, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, cho biết, hơn 30 năm trước, Samsung hiện diện tại Việt Nam với những sản phẩm TV đầu tiên, từng bước đồng hành cùng sự thay đổi trong đời sống của các gia đình Việt. Với việc mở rộng Bixby Tiếng Việt lên TV, Samsung tiếp tục hành trình đưa công nghệ đến gần hơn với người dùng Việt, để mỗi thành viên trong gia đình có thể tương tác với thiết bị bằng ngôn ngữ quen thuộc và khám phá thêm tiện ích phù hợp với nhu cầu hằng ngày.

KIM THANH