Các mối đe dọa trên thiết bị di động ngày càng tinh vi

Theo dữ liệu về các mối đe dọa trên thiết bị di động trong quý 1-2026 của Kaspersky tại 8 thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), trung bình mỗi người dùng di động bị tấn công đã gặp tới 7,3 mối đe dọa, tăng 49% so với mức 4,9 lần của cùng kỳ năm trước.

Kaspersky cảnh báo mã độc tấn công thiết bị di động ngày càng tinh vi, người dùng cần cẩn trọng

Người dùng di động đang phải hứng chịu các đợt tấn công mạng dồn dập hơn. Bên cạnh những kịch bản lừa đảo đánh vào tâm lý để dụ nạn nhân tương tác, tội phạm mạng còn tận dụng ứng dụng giả mạo, quảng cáo độc hại, đường dẫn lừa đảo và chuỗi tấn công nhiều giai đoạn nhằm phát tán mã độc lên thiết bị.

Đáng ngại hơn, nhiều hình thức tấn công chỉ đòi hỏi rất ít, thậm chí không cần bất kỳ thao tác chủ động nào từ phía người dùng, khiến các lớp bảo vệ truyền thống khó lòng phát hiện.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng mở ra chiều hướng tấn công mới trên nền tảng di động. Tội phạm mạng lợi dụng sức hút từ các dịch vụ tích hợp AI để ngụy trang ứng dụng, trang web và nội dung độc hại trở nên chân thực hơn, khiến người dùng khó phân biệt thật - giả.

Bối cảnh này đặt ra yêu cầu cấp thiết về những giải pháp bảo mật không chỉ dừng lại ở việc nhận diện rủi ro trên thiết bị, mà còn phải bảo vệ sát sao ngay bên trong các ứng dụng người dùng thường xuyên sử dụng.

Tại Việt Nam, nguy cơ từ các mối đe dọa trên thiết bị di động ngày càng rõ nét. Theo dữ liệu của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) thông qua nền tảng bảo mật di động nTrust, năm 2025, có 62.952 loại mã độc di động mới được phát hiện trên các thiết bị tại Việt Nam.

Trong số đó, có 931 biến thể mã độc ngụy trang thành các ứng dụng phổ biến và được thiết kế để đánh cắp thông tin người dùng hoặc điều khiển thiết bị của người dùng từ xa. Cũng theo dữ liệu này, 34,13% người dùng tại Việt Nam gặp ít nhất một sự cố liên quan đến mã độc trong năm 2025, tăng so với mức 23,40% của năm 2024.

Còn dữ liệu về mối đe dọa toàn cầu từ Kaspersky cho thấy rõ quy mô của rủi ro này: chỉ tính riêng trong quý 1-2026, hệ thống ghi nhận 162.275 gói cài đặt Trojan ngân hàng di động mới, cao gấp đôi tổng số gói cài đặt trong cả năm 2024. Trojan ngân hàng cũng chiếm tới 52,96% tổng số ứng dụng di động độc hại bị phát hiện trên toàn cầu trong quý 1-2026.

Thực trạng này cho thấy tội phạm mạng đang dồn lực tấn công các ứng dụng và dịch vụ tài chính di động. Đây là xu hướng đặc biệt đáng lưu ý tại những thị trường mà người dùng ngày càng quen với việc thực hiện giao dịch ngân hàng, thanh toán và sử dụng dịch vụ tài chính thông qua ứng dụng.

KIM THANH