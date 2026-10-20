OPPO công bố Sơn Tùng M-TP là Đại sứ thương hiệu Find X Series

OPPO Việt Nam vừa công bố nam nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu đầu tiên của dòng điện thoại cao cấp Find X Series tại thị trường Việt Nam, đồng hành cùng thế hệ flagship Find X10 Series hoàn toàn mới…

Sơn Tùng M-TP và Oppo Find X10 Series

Việc công bố Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu đầu tiên cho Find X Series đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dòng điện thoại phân khúc cao cấp của OPPO tại thị trường Việt Nam.

Sự hợp tác này được xây dựng dựa trên tinh thần chung mang tên “Finder” – những người luôn khao khát tìm kiếm, khám phá và trân trọng vẻ đẹp nguyên bản của cuộc sống qua lăng kính duy mỹ, tinh tế và khắt khe.

Trong suốt hành trình nghệ thuật hơn một thập kỷ, Sơn Tùng M-TP thể hiện rõ tinh thần của một Finder thực thụ. Nam nghệ sĩ không ngừng tìm kiếm những hướng đi mới thay vì lặp lại các công thức thành công cũ. Tiêu biểu như sản phẩm âm nhạc “Come My Way” phát hành vào tháng 5-2026, anh đã thử nghiệm chất liệu Afrobeats, hợp tác cùng rapper quốc tế Tyga và lồng ghép khéo léo các giá trị văn hóa Việt như mặt nạ Xuân Phả, hình tượng rồng thời Lý vào ngôn ngữ hình ảnh đương đại.

Thông qua sự đồng hành này, OPPO và Sơn Tùng M-TP mong muốn truyền cảm hứng để mỗi người dùng tự tin trở thành một "Finder" trong hành trình của chính mình, bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá và lưu giữ vẻ đẹp chân thật nhất của thế giới.

Với thông điệp “Thật Như Mắt Thấy”, OPPO Find X10 Series không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp thông số kỹ thuật mà còn hướng đến mục tiêu đưa nhiếp ảnh di động chạm đến trải nghiệm ghi lại cuộc sống đúng như cách đôi mắt con người cảm nhận – chân thực, sắc nét và giữ trọn màu sắc nguyên bản ở mọi tiêu cự.

Kế thừa thành công từ các thế hệ tiền nhiệm như Find X8, Find X9 và mẫu Find X9 Ultra ra mắt vào tháng 5/2026, thế hệ Find X10 Series đánh dấu bước nhảy vọt toàn diện về cả thiết kế lẫn công nghệ nhiếp ảnh di động. Điểm nhấn trung tâm của Find X10 Series là Hệ thống camera kép 200MP đầu tiên trong phân khúc, được đồng chế tác cùng thương hiệu máy ảnh huyền thoại Hasselblad.

Sức mạnh phần cứng vượt trội 200MP được khai thác tối đa nhờ Thuật toán Hình ảnh Chân thực LUMO. Giải pháp này là sự kết tinh giữa chuyên môn nhiếp ảnh độc quyền của OPPO, Chế độ Bậc thầy Hasselblad (Hasselblad Master Mode) và sự hỗ trợ chuẩn xác từ Bảng chỉnh màu LUMO. Sự cộng hưởng này giúp các khung hình đạt độ chi tiết sắc nét, màu sắc chuẩn xác và sắc độ tự nhiên, tái hiện chân thực từ tông màu da, bề mặt vật thể đến độ tương phản bối cảnh theo đúng lăng kính thị giác của mắt người.

Sự kiện ra mắt dòng sản phẩm OPPO Find X10 Series cùng Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP tại thị trường Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 28-10-2026, hứa hẹn mở ra một chuẩn mực mới cho phân khúc smartphone flagship cao cấp.

KIM THANH