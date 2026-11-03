Garmin Health Summit 2026 tôn vinh sáng kiến sức khỏe số

Garmin vừa công bố các đơn vị đạt giải tại Garmin Health Awards 2026, giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những giải pháp sức khỏe số tiên phong trên toàn cầu.

Sự kiện Garmin Health Summit 2026, quy tụ hơn 200 lãnh đạo và chuyên gia quốc tế.

Được trao tại lễ bế mạc Garmin Health Summit 2026 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), giải thưởng ghi nhận các tổ chức và doanh nghiệp đã ứng dụng thành công Garmin Health Connected Ecosystem (GHCE), bao gồm thiết bị đeo Garmin cùng các nền tảng Garmin Health API và SDK, nhằm cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe cho người dùng.

Giải thưởng Expert's Choice năm nay thuộc về Montefiore Einstein, một trung tâm điều trị ung thư tại Hoa Kỳ. Đơn vị này đã ứng dụng Garmin Health Connected Ecosystem trong các nghiên cứu theo dõi bệnh nhân điều trị bằng xạ trị, hóa trị và liệu pháp miễn dịch, qua đó chứng minh tính khả thi của việc sử dụng thiết bị đeo để theo dõi hoạt động hàng ngày của bệnh nhân một cách liên tục.

Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu là những người đầu tiên chứng minh dữ liệu từ thiết bị đeo có thể được thu thập trước khi điều trị nhằm xác định những bệnh nhân có nguy cơ gặp khó khăn trong quá trình điều trị.

Năm nay, Garmin Health Awards nhận được 113 hồ sơ đến từ 31 quốc gia trên toàn thế giới. Các giải pháp được đánh giá dựa trên lợi ích dành cho người dùng, khả năng mở rộng, tính sáng tạo, mức độ đổi mới và hiệu quả triển khai cũng như sự phù hợp với các lĩnh vực trọng tâm của Garmin Health gồm: y tế và nghiên cứu, bảo hiểm và phúc lợi nhân viên, thể chất và chăm sóc sức khỏe.

“Trong bối cảnh dữ liệu từ thiết bị đeo ngày càng đóng vai trò quan trọng, việc vinh danh của Garmin Health Awards cho thấy tư duy tiên phong và tầm nhìn ấn tượng trong việc tái định hình các lĩnh vực nghiên cứu, y tế, bảo hiểm và nhiều ngành nghề khác…”, bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị Khách hàng Garmin cho biết.

KIM THANH