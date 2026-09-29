iPhone 18 Pro Max PRIME MASTER DIAMOND giá 239 triệu đồng

Thương hiệu chế tác xa xỉ G'ACE INTERNATIONAL cùng nhà sáng lập, nhà chế tác Thắng Eric vừa công bố sự xuất hiện của siêu phẩm iPhone 18 Pro Max PRIME MASTER DIAMOND - 0.79 CT.

Nhà chế tác Thắng Eric với iPhone 18 Pro Max PRIME MASTER DIAMOND - 0.79 CT.

Đây là phiên bản đỉnh cao nhất trong hệ sinh thái sản phẩm bespoke thế hệ mới, kết hợp hoàn hảo giữa kỹ nghệ kim hoàn thượng thừa, triết lý cá nhân hóa và tư duy tái thiết kế cấu trúc di động cao cấp.

Nhà chế tác Thắng Eric cho biết: “G'Ace không hướng đến việc tạo ra một chiếc điện thoại mạ vàng đơn thuần mà bất kỳ đơn vị nào cũng có thể làm được ngay khi máy mở bán. Chúng tôi đặt ra tiêu chuẩn cao hơn, giải quyết triệt để thách thức của vật liệu nhôm mới, tái cấu trúc từng điểm chạm vật lý và biến thiết bị di động thành một tác phẩm nghệ thuật kim hoàn đỉnh cao”.

Khác với các phương thức chế tác mạ vàng bề mặt thông thường vốn xuất hiện phổ biến ngay khi Apple vừa mở bán thiết bị mới, quy trình ra đời của iPhone 18 Pro Max PRIME MASTER DIAMOND - 0.79 CT đòi hỏi đúng 9 ngày làm việc liên tục không ngừng nghỉ của đội ngũ nghệ nhân tại G'Ace.

Điểm nhấn đắt giá và mang tính nhận diện cốt lõi của siêu phẩm này nằm ở viên kim cương trung tâm mang tên PRIME ELEMENT đặt tại vị trí giao điểm giữa ba ống kính camera. Để tạo nên viên đá “nguyên tố gốc” đạt độ hoàn mỹ tuyệt đối, Ông Thắng Eric cùng các cộng sự đã tỉ mỉ tuyển chọn những phôi kim cương nuôi cấy HPHT hình tròn có nước màu đẹp nhất, độ sạch cao nhất, đường kính từ 7.3mm đến 7.9mm cùng khối lượng ban đầu xấp xỉ 1.5 đến 1.8 carat.

Qua bàn tay gọt dũa của những thợ mài đá quý giàu kinh nghiệm, phôi kim cương được mài cắt khéo léo theo chuẩn Trillion-Cut thành viên kim cương tam giác đều có độ dài cạnh 6.3mm và đạt trọng lượng hoàn thiện 0.79 CT, tỏa ra hiệu ứng khúc xạ ánh sáng lộng lẫy từ mọi góc nhìn…

Phiên bản iPhone 18 Pro Max PRIME MASTER DIAMOND - 0.79 CT được sản xuất với số lượng giới hạn, chỉ đúng 10 chiếc trên toàn thế giới dành cho những vị khách hàng tiên phong thuộc chương trình "THE FIRST TEN" với giá 239 triệu đồng (đã bao gồm VAT) cho tiêu chuẩn Full-Diamond Option.

Đối với chủ nhân lựa chọn phiên bản nâng cấp logo Táo khuyết khảm kim cương Baguette, giá trị của tuyệt tác đạt mức 289 triệu đồng (tăng thêm 50 triệu đồng cho tùy chọn logo). Mỗi sản phẩm đều khắc ký hiệu đặc quyền trực tiếp trên camera deck và mặt lưng máy để xác thực độc bản.

Sự ra mắt sản phẩm này không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của Thắng Eric trong ngành chế tác công nghệ xa xỉ mà còn đánh dấu bước nhảy vọt về tiêu chuẩn hoàn thiện thủ công tại Việt Nam.

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