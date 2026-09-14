TCL đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

TCL đã công bố chiến dịch đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước nối dài hợp tác giữa TCL với Ủy ban Olympic Việt Nam mà còn khởi động chuỗi chương trình Tech Show cùng dải TV Mini LED thế hệ mới, nhằm mang những khoảnh khắc tranh tài sắc nét đến gần hơn với người hâm mộ.

Đại hội Thể thao châu Á ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10-2026 tại Aichi–Nagoya (Nhật Bản). Trong chiến dịch lần này, TCL hợp tác trực tiếp với 5 vận động viên đại diện cho các bộ môn thi đấu khác nhau bao gồm: Cao Văn Bình (Bóng đá), Trần Thị Thanh Thúy (Bóng chuyền), Quàng Văn Minh (Võ thuật tổng hợp), Trần Thị Ngọc Yến (Cầu mây) và Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh).

Nhằm ghi lại hành trình nỗ lực, áp lực thi đấu và khát vọng chiến thắng của các vận động viên, TCL triển khai chuỗi chương trình Tech Show mang tên “Đích Thực Mini LED, Sắc Nét Vinh Quang” gồm 5 tập. Mỗi tập phim sẽ đi sâu vào những khoảnh khắc luyện tập và thi đấu thực tế, qua đó lan tỏa ba giá trị cốt lõi: Tự hào – Chiến thắng – Lan tỏa đến cộng đồng cổ động viên.

Để phục vụ nhu cầu thưởng thức thể thao đỉnh cao của khán giả nhà, TCL mang đến dải sản phẩm tích hợp công nghệ hiển thị Mini LED thế hệ mới. Theo hãng công bố, chuẩn "Mini LED đích thực" được thiết lập dựa trên sự kết hợp đồng bộ của ba nền tảng phần cứng: chip Mini LED kích thước siêu nhỏ, hệ thống đèn nền Full Array mật độ cao và nhiều vùng làm mờ độc lập (Local Dimming). Cấu trúc này hỗ trợ tối ưu khả năng kiểm soát ánh sáng, tái hiện chính xác các chuyển động nhanh diễn ra trong tích tắc cũng như cảm xúc chiến thắng trên sàn đấu.

Ông Johnny Yi, Tổng Giám đốc TCL Việt Nam nhấn mạnh việc đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam bao quát toàn bộ hành trình phía sau mỗi thành tích, từ tập luyện đến thời khắc bứt phá. Thông qua công nghệ hiển thị Mini LED và các hoạt động phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam, hãng mong muốn kết nối cảm xúc Tự hào và Chiến thắng đến đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh các hoạt động truyền thông, TCL cũng cam kết trao tặng những phần thưởng đặc biệt cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại đại hội.

Hiện nay, TCL là Đối tác chính thức của Ủy ban Olympic Việt Nam (thỏa thuận ký kết từ tháng 3-2026) và tiếp tục vai trò Đối tác Olympic, Paralympic toàn cầu đến năm 2032. Chiến dịch “Đích thực Mini LED, Sắc nét vinh quang” một lần nữa khẳng định định hướng chiến lược của thương hiệu trong việc đầu tư vào công nghệ hiển thị và gắn kết sản phẩm với văn hóa, thể thao đời sống.

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